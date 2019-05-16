На фальшивые голоса за дочь Алсу было потрачено полтора миллиона рублей

Как сообщала «КП», Первый канал аннулировал итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети», поскольку по результатам проверки более 30 000 звонков и более 8 000 СМС с голосами за дочь Алсу Микеллу Абрамову были поданы при помощи ботов. Об этом говорится в отчете компании Group-IB, которая проводила расследование.

Первый канал аннулировал результаты конкурса «Голос.Дети» 00:00 00:00

Бот (сокращенно от «робот») - это компьютерная программа. В данном случае она умеет автоматически звонить и отправлять СМС с заданным текстом по введенной в нее базе телефонных номеров. В России, да и по всему миру, это очень развитый теневой бизнес. В Интернете десятки сайтов предлагают услуги накрутки голосования — и телефонного, и при помощи СМС. А хочешь, накрутят «лайки» в ВКонтакте.

«Отправка ботом одного СМС стоит в районе 10 рублей, один звонок бота — около 15-ти, - сообщили «КП» в одной из таких фирм. - Плюс официальная стоимость голосования». Напомним, в шоу «Голос. Дети» звонок обходился обычному отправителю 38 рублей, СМС — в 50 (суммы немного отличались в зависимости от мобильного оператора). Берем цифры, названные в отчете Group-IB, и умножаем. Получается, на организацию фальшивых звонков и СМС за Микеллу Абрамову было потрачено не менее 1,54 млн. руб.

Момент объявления итогов голосования телезрителей.Фото: Первый канал

Вообще с накрутчиками успешно борются. Но, видимо, защита компании «СМС-сервисы», которая много лет сотрудничает с Первым каналом, оказалась недостаточной: их система обработки голосов не смогла качественно отличить голоса живых людей от автоматических. Поэтому канал объявил, что в дальнейшем защита будет усилена, для чего будет привлечена компания Group-IB, которая и вскрыла подлог в голосовании.

Напомним, победа дочери певицы Алсу в финале шестого сезона шоу "Голос. Дети" разочаровала зрителей - за Микеллу Абрамову отдали рекордное количество голосов - 56,5%. Несмотря на широкую поддержку многих звезд шоу-бизнеса, такой выдающийся результат юной певицы многим сразу показался подозрительным.

На фоне поднявшейся волны общественного возмущения Первый канал привлек для проверки итогов голосования сторонних специалистов из компании Group-IB, известной сотрудничеством с Интерполом. Расследование выявило, что с технической точки зрения учет поданных голосов велся корректно, однако тысячи звонков и СМС за Микеллу Абрамову поступали от автоматизированных систем - ботов.

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