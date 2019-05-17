Госсекретарь США Майк Помпео: Мы спасли много русских жизней, а они — наших

Двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «сговоре Трампа с Кремлём» закончилось пшиком — и отношения двух сверхдержав сразу пошли на подъём. В начале недели в Сочи прошла встреча госсекретаря США Майка Помпео с его российским коллегой Сергеем Лавровым, затем обоих принял лично президент РФ Владимир Путин. А вернувшись домой, американский дипломат отчитался о проделанной работе в эфире радиостанции FoxNews. Приводим самые интересные фрагменты его интервью.

О СОВМЕСТНЫХ ДЕЛАХ

Сегодня мы пытаемся добиться мира в Афганистане. Россия находится близко к этой стране и испытывает террористическую угрозу из данного региона, равно как и США. Вот и вам точка соприкосновения. Другой пример, где мы можем взаимовыгодно сотрудничать, — Северная Корея. Россия имеет с КНДР общую границу и заинтересована, чтобы ей не угрожало ядерное оружие Пхеньяна…

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РФ

Когда я был директором ЦРУ (эту должность Помпео занимал в 2017-18 годах, потом Трамп предложил ему кресло госсекретаря — прим. ред.), мы обменивались с русскими информацией по террористической угрозе. Точно знаю, что мы сохраняли безопасность Америки благодаря сведениям, которые нам передавала Россия. И что наша информация тоже спасла немало российских жизней.

ОБ ОТТЕПЕЛИ

Я прибыл в Россию не для того, чтобы обсуждать с Путиным отчёт комиссии Мюллера (и всё «русское дело Трампа» — прим. ред.). Я прибыл для серии предметных переговоров, которые нам и удалось успешно провести… Тот факт, что отчёт Мюллера не нашёл «сговора Трампа с Кремлём» — это поворотная точка для поиска лучшего переговорного пути между нашими странами.

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