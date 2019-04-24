2019-04-24T14:25:10+03:00
В мире

Мюллер узнал: российские спецслужбы слушали секс по телефону Билла с Моникой

А Хиллари пообещала Трампу продолжение расследования спецпрокурора
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Как утверждает издание The Washington Examiner, российские спецслужбы прослушивали откровенные телефонные беседы президента Клинтона со стажеркой Моникой Левински.Как утверждает издание The Washington Examiner, российские спецслужбы прослушивали откровенные телефонные беседы президента Клинтона со стажеркой Моникой Левински.Фото: EAST NEWS
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В докладе (а именно - в его закрытой части) спецпрокурора Роберта Мюллера, оправдавшего Дональда Трампа по делу о «русском вмешательстве» в выборы, упоминается Билл Клинтон. Но не в качестве несостоявшегося первого джентльмена США.

Как утверждает издание The Washington Examiner, российские спецслужбы прослушивали секс по телефону тогдашнего президента со стажеркой Моникой Левински. Эту информацию передал Джареду Кушнеру (зятю Дональда Трампа, а ныне и его советнику) глава Центра национальных интересов, гендиректор журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

- Саймс получил эту информацию от бывшего представителя ЦРУ и Рейгана Фритца Эрмарта, который утверждал, что узнал об этом от источников в американских спецслужбах, а не от русских, - рассказывает издание о выводах Мюллера.

А следом дает комментарий самого Эрмарта, заявившего, что команда спецпрокурора все исказила и сфабриковала фальшивку.

Тем временем Хиллари Клинтон уже пообещала Трампу некое продолжение.

- Это долгая история и о ней нужно говорить снова и снова, потому что мы стали объектом иностранной атаки. Доклад Мюллера - это часть начала. Это не конец. Может быть, как сказал Черчилль, это конец начала, потому что осталось еще столько всего, что мы еще должны узнать и над чем работать, - заявила она на саммите журнала Time в Нью-Йорке.

На том же мероприятии упомянутый Джаред Кушнер в свою очередь заметил, что весь этот процесс сильно навредил стране.

- Посмотрите на то, что сделала Россия, купив какую-то рекламу в Фейсбуке в попытках посеять разногласия... и это ужасно, но, я думаю, что расследование и все спекуляции, которые произошли за последние два года, оказали гораздо более сильное влияние на нашу демократию, чем какие-то объявления в Фейсбуке, - заключил он.

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Генпрокурор США обнародовал полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании связей Трампа с Кремлём. Это дело, изрядно подогретое истерией в СМИ, отравляло атмосферу в Белом доме с первых дней инаугурации его 45-го постояльца. За 22 месяца «старина Мюллер» провёл 500 допросов и разослал 3500 судебных повесток, потратив на всё про всё 35 млн бюджетных долларов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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