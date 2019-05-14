Путин — Помпео: Комиссия Мюллера подтвердила, что вмешательство России в выборы — полная чушь

Путь в сочинскую резиденцию Владимира Путина для Майка Помпео был извилист. Прилетев в Сочи, госсекретарь США сначала провел трехчасовые переговоры с Сергеем Лавровым и даже дал по их итогам весьма обширную пресс-конференцию. Правда, несмотря на общий дружелюбный тон новой почвы для сотрудничества с Россией американцы для себя не нашли. Разве что тема вмешательства в выборы после публикации доклада Мюллера сама собой сошла на нет.

И лишь после этого вслед за Сергеем Лавровым Помпео приехал в Бочаров ручей. Но его переговоры с Владимиром Путиным начались скорее не по московскому, а по вашингтонскому времени. В Москве в этот момент шел уже десятый час вечера, а в Вашингтоне был самый разгар рабочего дня — начало третьего.

- Как вы знаете, совсем недавно, несколько дней назад, я имел удовольствие разговаривать с Президентом Соединенных Штатов по телефону, - приветствовал гостя Владимир Путин. - У меня создалось впечатление, что Президент настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, на решение совместно вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес. Мы со своей стороны неоднократно говорили о том, что мы также хотели бы восстановить отношения в полноформатном объеме.

Тут уже даже президент России похвалил спецпрокурора Мюллера, который был несколько лет для Кремля настоящим ритуальным пугалом.

- Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, все-таки надо отдать ему должное, в целом он провел объектное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь, - заявил Путин. - Никакого вмешательства с нашей стороны в выборы в США не было на государственном уровне и быть не могло. Но, к сожалению, в том числе и это послужило причиной ухудшения наших межгосударственных связей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708720" frameborder="0"></iframe> Путин встретился с Помпео в Сочи.

А предметов для разговора у лидеров России и США с каждым днем становится все больше. Появляются даже совсем неожиданные.

- Мы знаем, что Соединённые Штаты уже стали крупнейшим производителем нефти, и в этом смысле нам тоже есть о чем говорить с точки зрения стабильности на мировых энергетических рынках, - привел пример президент. - Есть и другие направления возможного взаимодействия в сфере экономики. Надеюсь, что все это будет предметом обсуждения.

- У нас есть общие интересы, а также есть такие вопросы, где мы можем сотрудничать, продуктивно работать, - согласился Помпео. - Мы можем работать вместе, чтобы все наши народы более успешно жили и весь мир в общем смысле также преуспевал. Поэтому президент Трамп попросил меня, чтобы я приехал именно с этим сообщением к вам, чтобы я поговорил еще о каких-то идеях, каких-то проектах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708725" frameborder="0"></iframe> Путин заявил Помпео, что надеется на восстановление российско-американских отношений.

После этого двери закрылись.

- Сколько ждать итогов переговоров? - спросил я у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

- От 30 минут до 3 часов, - ответил очень широкой временной вилкой Песков.

Итоговый результат оказался как раз посередине - встреча Путина и Помпео продлилась полтора часа. И подвести ее итоги к прессе вышел помощник президента России Юрий Ушаков.

- Путин и Помпео провели неплохой предметный разговор и подтвердили начало выправления отношений России и США, - сказал Ушаков.

КСТАТИ

Откровенные и полезные: О чем договорились Лавров и Помпео

Накануне визита в Россию у госсекретаря США Майка Помпео менялись планы. Внезапно отменился визит в Москву, сообщалось о ходе подготовкик последующим переговорам с европейскими лидерами. Неужели переговоры в Сочи тоже могут оказаться под угрозой срыва? (подробности)