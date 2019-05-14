Встреча Путина и Помпео в Сочи: прямая онлайн-трансляция

Вечером во вторник, 14 мая, состоится встреча президента РФ Владимира Путина и госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.

Глава внешнеполитического ведомства прибудет в Сочи на встречу со своим российским коллегой, министром иностранных дел Сергеем Лавровым. После этого обоих дипломатов примет у себя Владимир Путин. Трансляция начнется в 18:00.

Путин и Помпео: прямая трансляция встречи.Президент России Владимир Путин в эти минуты проводит встречу с госсекретарём США Майком Помпео

Сайт kp.ru писал о том, что главными темами обсуждения в ходе переговоров станут ситуации в Сирии, Венесуэле и КНДР, а также иранский ядерный вопрос.