2019-05-14T21:55:03+03:00
Политика

Встреча Путина и Помпео в Сочи: прямая онлайн-трансляция

Президент России проведет переговоры с госсекретарем США [видеотрансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь отправится на встречу с Владимиром ПутинымПосле переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь отправится на встречу с Владимиром ПутинымФото: REUTERS
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Вечером во вторник, 14 мая, состоится встреча президента РФ Владимира Путина и госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.

Глава внешнеполитического ведомства прибудет в Сочи на встречу со своим российским коллегой, министром иностранных дел Сергеем Лавровым. После этого обоих дипломатов примет у себя Владимир Путин. Трансляция начнется в 18:00.

Путин и Помпео: прямая трансляция встречи.Президент России Владимир Путин в эти минуты проводит встречу с госсекретарём США Майком Помпео

Сайт kp.ru писал о том, что главными темами обсуждения в ходе переговоров станут ситуации в Сирии, Венесуэле и КНДР, а также иранский ядерный вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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