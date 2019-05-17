Путину предложили сделать геномную карту океана

В резиденцию президента в Сочи приехали один заслуженный профессор из Франции, почетный профессор из США, три просто профессора (Дания, США и Германия) и доктор исследований Национального центра из Франции. Фамилии ученых были Иванов, Кабанов, Фокин, Штыров, Мороз и Крутовский. Те люди, кто в 90-е годы ушли из российской науки, переехав на работу за границу. Теперь они возвращаются в Россию благодаря президентской программе мегагрантов для ученых.

Вместе с ними по дорожке из белого кирпича от КПП к рабочему корпусу Бочарова ручья шагали молодые российские ученые — победители исследовательских проектов президентских программ Российского научного фонда. Тут же были студенты, получившие еще школьниками президентские гранты и поступившие в вузы. В общем, это были те люди, которые в ближайшие годы должны будут двигать вперед российскую науку.

- Есть минусы большие в том, что ученые когда-то уехали, но есть и большие плюсы — они за рубежом приобрели опыта, а мы теперь должны создавать условия для их работы в нашей стране, - сказал Путин.

Президент заметил, что нужно развивать науку не только деньгами, но и расширением ее географии. Не одними московскими или новосибирскими вузами должна прирастать отечественная наука.

- Это способ пространственного развития страны, - заявил глава государства. - Уже в этом году в Белгороде, Нижнем Новгороде, Перми, Кемерово будут запущены научно-образовательные центры. Постараемся сделать это быстро, без излишней бюрократии.

Один из ученых предложил Путину запустить в России несколько научных исследования планетарного уровня.

- Десять сейчас никто не потянет, но два-три Россия сделать может, - убеждал профессор генетики Константин Крутовский. - США в 80-х начали исследовать геном, их уже не догнать, но есть много других проектов. Например, сделать геномную карту океана. Россия в этом в выигрышном положении, у нее самая большая в мире береговая линия. На нашей планете океан занимает огромное пространство, а мы про него знаем гораздо меньше, чем про камни на Луне.

- Очень интересно, - поддержал президент.

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