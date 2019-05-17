«По храму в Екатеринбурге нужен опрос в формате праймериз»: пранкер Лексус провел четыре ночи в гуще протестов

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) живет в Екатеринбурге, потому и не мог остаться в стороне от заварухи последних дней. Четыре ночи он провел в гуще событий - в городском сквере, где одни жители бьются за строительство разрушенного большевиками собора святой Екатерины, а другие - против.

- На чьей ты был стороне, учитывая твои атеистические взгляды?

- Я не хочу делить наших граждан на чужих и своих. Сам редко бывал в этом сквере и он мне не близок, но там и там есть мои друзья. Я знал, что большинство горожан изначально выступало за храм на этом месте, но протестующая часть потом внесла коррективы. Одни беспокоились за сквер, другие зарабатывали политические очки. Сильного противостояния поначалу не было, шли митинги с обеих сторон. Беспорядки возникли спонтанно, когда строители поставили забор. Точки в вопросе поставлено не было, и многие посчитали себя обманутыми.

- Но ведь сначала горожане выступали против храмового проекта на воде и перенос стройки в сквер их тогда не возмущал?

- Эта история десятилетней давности. Сначала храм хотели воссоздать на историческом месте, но там стоит всеми любимый городской фонтан, точка притяжения горожан. Потом на воде. Пошли акции, потом были проведены еще одни общественные слушания и в итоге решили строить тут.

Противники уничтожения сквера ради строительства храма в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Каков средний портрет протестующего?

- Я бы разделили их на несколько категорий. Первые - жители близлежащих домов, гуляющих в сквере с детьми. Я их понимаю, я сам против любой стройки рядом со своим домом. Вторые - обычные тусовщики - скейтеры, панки, рэперы и т.д. Их тоже можно понять - с этим местом у них много связано. Третьи - протестующие против власти - у них свои мотивы. Четвертые - поддерживающие власть, но протестующие против строительства - тоже свои мотивы. Пятые - городские сумасшедшие. Шестые - радикалы.

- Есть мнения об отработке в Екатеринбурге майдана со знакомыми приемами. Как это виделось изнутри?

- Были провокаторы, настроенные радикально, в этих технологиях можно было рассмотреть намеки на спланированную акцию. Мои знакомые журналисты рассказывали, что кто-то получал указания о лозунгах, которые нужно кричать, по телефону. В это же время многие украинские аккаунты стали вбрасывать информацию о том, что в Екатеринбурге проснулась уральская республика (ее флаги тоже были на митинге). Такие персонажи манипулируют, скачут, матерят полицию, кричат: «Сегодня - снести забор, завтра - взять Кремль». Но мне кажется, что большинство сейчас идет ради тусовки. Пришли песни попеть, друзей повстречать. Пик событий пришелся на третий день протестов. Атмосфера ненависти была максимальной. Тут уже и скакали, и в ОМОН камнями и петардами кидались. До глубокой ночи Росгвардия терпела, пока не стала задерживать агрессивных активистов. ОМОН был очень сдержан. А на четвертый день я сразу понял, что народ уже не будет таким активным, эти митинги стали однообразными . Хотели поглазеть, песни попеть, в том числе Егора Летова (не думаю, что он бы поддержал исполняющих). В итоге, все были довольны и даже благодарили полицейских за обеспечение правопорядка. Думаю, на этом пока что поставлена точка. Протест превратился в культурное мероприятие. Нашелся компромисс, против которого будет лишь только одна группа протестующих - политических.

- Как следовало реагировать местным властям?

- Конечно, комментарии, приход мэра в сквер разрядили обстановку, но это нужно было сделать раньше. На городском уровне опросы как институт еще не сложились. Они были в формате общественных слушаний. Но теперь хотят организовать что-то более глобальное. Проводить референдум по деньгам будет равносильно проведению городских выборов, и процесс этот может затянуться. Нужно провести опрос в формате праймериз с участием наблюдателей всех общественных сил. И хватит уже превращать все в политику!

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