2019-05-17T21:10:29+03:00
Звезды

«На эстраде междусобойчик, который достал всю страну»: Прохор Шаляпин пожаловался на безработицу

Певец стал гостем радио «Комсомольская правда»
Игорь ПОЛЯКОВ
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Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская наведались в редакцию радио «Комсомольская правда».Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская наведались в редакцию радио «Комсомольская правда».Фото: Иван МАКЕЕВ
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Накануне совместного концерта в Доме кино (он отгремит в столице 25 мая - Ред.) Прохор Шаляпин и пианистка, бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская наведались в редакцию радио «Комсомольская правда».

В ходе беседы Прохор Шаляпин признался, что переживает из-за своей певческой карьеры. Мол, голос и внешность хорошие, а музыкальных эфиров практически нет.

-За плечами у меня телепроект «Фабрика звезд». Я вообще талантливый человек, пел перед президентами. Но сейчас коллеги меня почему-то не пускают на эстраду, - посетовал артист.-Не пускает тот междусобойчик, который уже достал всю страну. Но я не спился, выжил, работаю, как могу. Я веду что-то, выступаю. Денег мне хватает. Недавно я стал ведущим «Прогноза погоды», например.

По словам артиста, несмотря на то, что музыкальная тусовка его не приняла, на коллег он не обижается.

- Я их понимаю. Возможно, я бы тоже никого не пускал. Бог им судья, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» Прохор Шаляпин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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