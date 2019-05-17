Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной Рады - из Киева: Парубий, Климкин и другие члены команды Порошенко подали в отставку, чтобы их после инаугурации не уволил Зеленский
- Елена, в последние часы перед инаугурацией в Киеве, как вы уже выразились в соцсетях - «звездопад» - подали в отставку глава МИД Климкин, председатель Верховной Рады Парубий, руководитель Совбеза Турчининов...
- Да, сегодня масса прошений об отставке.
Елена Бондаренко - об отставке украинских политиков.Александр ГАМОВ
- Это с чем связано? Они не хотят присутствовать на инаугурации Зеленского? Или - с чем? Ваша версия?
- Да нет. Ну, смотрите, сегодня, формально, последний рабочий день у уходящего президента. Это все люди гнезда Петрова. Естественно, что они уходят вместе со своим шефом. А логика тут такая - не надо дожидаться позорной отставки, которую даст им Зеленский сразу же, как только после инаугурации войдет в свои полномочия полноценно.
То есть, нужно красиво уметь уходить и вовремя. Вот они это и сделали.
Иначе бы в понедельник последовала бы их насильственная отставка...
- А они на инаугурации будут Члены команды Порошенко приглашены, вообще?
- Это нужно к протокольному отделу обращаться …
- Ну, вообще ваше мнение?
- Это не имеет никакого значения совершенно. Совсем.
Тем более, что команда Зеленского заявляла о том, что они каким-то образом переформатируют саму процедуру инаугурации, что она будет не похожа на те, которые были раньше и проходили традиционно.
Что они там такого клоунского или спектаклевого готовят – сложно сказать, но, я так понимаю, они хотят меньше пафоса, меньше помпезности.
- То есть, президент Зеленский на такси приедет, как в фильме «Слуга народа», где дверца не будет открываться одна? Или - нет?
- Вы же понимаете, что кино и реальная жизнь – это две большие разницы. И в принципе - он уже сам когда-то это и озвучил, когда ему задавали вопрос во время выборной кампании – а почему вы не ездите на велосипеде и почему вы ходите с охраной?
И он же тогда сделал круглые возмущенные глаза и сказал – вы что, хотите, чтобы меня убили? Чем показал вот эту разницу – что есть реальная жизнь, а что - сериал, которым на самом деле обалванивали людей.
- То есть, звездопад связан с тем, что звезды эти хотят сами упасть и не желают, чтобы их погасили насильно?
- Безусловно. Потому что эти люди точно в команде Зеленского не останутся.
- А вы сами каких-то сюрпризов ждете от инаугурации?
- Да нет, в принципе, не жду. Скорее, жду нормальной работы. Пусть лучше он превзойдет мои ожидания в плане работы в государственном органе, таком, как администрация президента, как президент нашей страны. Очень хотелось бы, чтобы все-таки работа Зеленского была конструктивней, чем у Петра Алексеевича.
- Спасибо. Мы будем тоже надеяться на это.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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