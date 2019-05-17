2019-05-17T12:57:13+03:00
Политика

Богдан Безпалько: Зеленский может нарушить законы, если заручится поддержкой Конституционного суда

Член президентского совета по межнациональным отношениям предположил, как избранный президент Украины поведет себя в противостоянии с Верховной радой [видео]
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Президент Зеленский вступает в должность, не имея особых возможностей ни для качественного улучшения жизни жителей Украины, ни для отказа от выплат по долгам МВФПрезидент Зеленский вступает в должность, не имея особых возможностей ни для качественного улучшения жизни жителей Украины, ни для отказа от выплат по долгам МВФФото: REUTERS
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- Богдан Анатольевич, Рада применила хитрый прием и Зеленский оказался у разбитого корыта со своей идеей досрочного роспуска не подконтрольного ему парламента?

- Если сработает механизм, который запущен «Народным фронтом» и будет подхвачен спикером Рады — то ситуация, вроде бы, выглядит для Зеленского печально. Но на самом деле избранный президент может какие-то законы и нарушить. И если он заручится поддержкой Конституционного суда, главу которого недавно сменили, то вполне возможно, что он пойдет на пролом и добьется роспуска парламента именно через суд. Если же он не рискнет так поступить, то ему придется ждать 27 октября.

- Это дата очередных выборов в Раду, до которой избранный президент ждать не хотел?

- Да. Он монетизировать свой успех на выборах президента хотел бы и на выборах в парламент. Сейчас это ему сделать будет точно легче, чем через полгода.

- Этот «демарш» фракции «Народного фронта» на руку еще действующему президенту Петру Порошенко и его фракции в Раде?

Богдан Безпалько о роспуске Рады.

- Отчасти да, отчасти нет. Порошенко ведь тоже приложил максимум усилий к тому, чтобы за него проголосовало как можно больше граждан Украины. К концу осени он, так же как и Зеленский, рискует недосчитаться части своих сторонников. С другой стороны, костяк его электората достаточно устойчив — это националисты, которые своих взглядов и пристрастий не меняют. Они скорее всего и помогут Порошенко и его партии пройти пятипроцентный барьер на выборах в парламент. Ведь, если судить по итогам второго тура, все-таки четверть из пришедших к урнам отдали голоса именно ему! Если Порошенко объединится с другими политическими силами, что маловероятно, но теоретически возможно, то шансы Петра Алексеевича на успех в парламенте увеличиваются.

- А шансы Зеленского снижаются?

- Президент Зеленский вступает в должность, не имея особых возможностей ни для качественного улучшения жизни жителей Украины, ни для отказа от выплат по долгам МВФ, ни для быстрого прекращения войны на Донбассе. В последнем случае националистические силы будут мешать ему это сделать всеми способами. Начнутся крики «Агент Москвы!» и так далее...

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- Михаил Борисович, то, что парламентская фракция «Народного фронта» вышла из правящей коалиции, действительно дает Раде законные основания спокойно доработать до конца октября, до новых выборов?

- Считаю, что у избранного президента никаких проблем с роспуском Рады все-равно не возникнет — если он, действительно, твердо намерен так поступить. Я лично высказывал сомнение о том, что это стоит делать. Но, судя по всему, Зеленский все же решение принял — иначе бы депутаты этим цирком не занимались бы. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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