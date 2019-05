Алине Загитовой исполнилось 17 лет: первыми фигуристку стали поздравлять японцы

18 мая для всех фанатов фигуристки Алины Загитовой - красный день календаря. Спортсменка, которая за пару лет покорила миллионы болельщиков во всем мире, праздник будет отмечать на морях - в последнее время чемпионка мира 2019 выкладывает одну за другой яркие фотографии с отпуска. То - с коктейлем у бассейна, то - более откровенные фото в купальнике с пляжа, а в третьем случае - уже на теннисном корте.

Надо сказать, что уже к 17 годам Алина покорила все возможные вершины в ее виде спорта. Загитова в разное время побеждала на чемпионате России, чемпионате Европы, чемпионате мира, финале Гран-При и Олимпиаде 2018 года. Но Алина не планирует рано завершать карьеру. Ведь даже после победы на мировом первенстве в Японии она говорила прямо: "Ну ведь есть же в разных видах спорта двукратные, трехкратные чемпионы мира!".

За спиной у Алины - тысячи благодарных фанатов, которые катаются за ней по всему миру. В крупнейшем и самом знаменитом фан-сообществе фигуристки в Инстаграме teamzagitova - 48 тысяч человек.

И баннеры от "тимзагитовцев" в прошедшем сезоне можно было видеть на каждом крупном турнире и даже во время шоу тренера Алины в Краснодаре. Первыми, к слову, посыпались поздравления для Загитовой именно из Японии - Алина невероятно популярно в стране Восходящего Солнца. И уже с вечера 17 мая, когда у японцев уже было 18 число, тысячи болельщиков Загитовой в Японии слали поздравления для своей королевы.

Секрет популярности Загитовой трудно объяснить. Впервые Алина приглянулась азиатским поклонникам перед Олимпиадой - ей удалось победить Евгению Медведеву на чемпионате Европы, еще одну невероятно популярную россиянку в Японии.

Ну а когда Загитовой вручили собаку породы акита-ину, то пути назад не было - японцы просто боготворят фигуристку. А игрушки с Масару, так зовут питомца Алины, сметают с полок во время крупных турниров.

В будущем сезоне Алине Загитовой будет еще сложнее - во взрослый разряд переходят три ученицы Этери Тутберидзе. Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова владеют самыми сложными прыжками в женском фигурном катании - четверными. И они стоят очень много баллов.

Alina ZAGITOVA - MASARU Dance (Warm-up) . VK (Author's society & feedback) ВК (соцсеть и обратная связь) - https://vk.com/public179686248 НРАВИТСЯ КАНАЛ? Если Вы внесете ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ каналу, то ЭТО поможет ему и дальше работать для Вас и радовать новыми выпусками. Отправлять можно на QIWI +77076597089 и Webmoney Z317035319389, R407776234633 LIKE THE CHANNEL? If you contribute help to the channel, IT will help me to continue working for you and to please with new releases. You can send to QIWI +77076597089 and Webmoney Z317035319389, R407776234633