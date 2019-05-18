Президент Украины Петр Порошенко уволил Марию Гайдар. Она работала у политика внештатным советников.

Петр Порошенко своими указами освободил от исполнения обязанностей десятерых внештатных советников, в том числе главу Нацагентства качества высшего образования, бывшего министра образования Сергея Квита, бывшего генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена и Марию Гайдар, говорится в указе, обнародованном на сайте президента Украины.

Мария Гайдар, дочь известного политического деятеля Егора Гайдара, в 2009-2011 годах занимала пост вице-губернатора Кировской области. Она начала работать на Украине в 2015 году, когда Михаил Саакашвили, в тот момент занимавший пост губернатора Одесской области, предложил ей стать его заместителем. В августе того же года Порошенко подписал указ о присвоении ей украинского гражданства.

В мае 2016 года Гайдар оставила должность замглавы Одесской ОГА из-за совместительства. Кроме того разгорелся скандал - волонтеры заявили, что департамент, за который отвечала Гайдар, не выплачивает бойцам АТО положенные деньги. Незадолго до отставки в адрес Марии начали поступать угрозы от украинских националистов. Они потребовали, чтобы та "сняла кокошник, встала на колени и просила прощения у Украины".

Сообщалось, что Гайдар, по некоторым данным, обиделась на активистов "Самообороны Одессы" и местного "Автомайдана", которые обвинили ее в посещении ресторанов на рабочем месте. " Вы позорите Саакашвили, вы позорите его команду!", - кричали ей люди.

В команде Саакашвили она все-таки осталась в качестве внештатного советника губернатора. Кроме того, она была избрана в одесский областной совет от "Блока Петра Порошенко". Мария Гайдар заявляла об отказе от российского гражданства. В конце марта 2017 года она стала внештатным советником Порошенко, говорилось в указе №83/2017.