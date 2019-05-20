В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель

Трагедия произошла в Ростошах-2 под Оренбургом. Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя. Как рассказали в фирме, их руководитель с пятницы вышел в официальный отпуск, поэтому его сегодняшнему отсутствию на рабочем месте там не удивились.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». СУ СК по Оренбургской области устанавливает обстоятельства произошедшего.

- Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц, - отмечают в ведомстве.