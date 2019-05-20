20-летняя внучка Боярского поразила красотой и пышными формами

Старшая внучка Михаила Боярского восхитила своей красотой. 20-летняя Екатерина унаследовала очарование и шарм знаменитых родственников.

Михаил Боярский более 40 лет счастливо женат на актрисе Ларисе Луппиан, в браке с которой у него родилось двое детей - Елизавета и Сергей. Они подарили знаменитому отцу четырех внуков.

У Лизы Боярской и ее мужа Максима Матвеева подрастают двое детей. Их первенец появился на свет в 2012 году, а в конце 2018 году Лиза родила второго сына.

kboyarskaya98 Мой любимый папочка!

У сына Боярского - Сергея, который выбрал для себя политическую карьеру, тоже двое детей. В 18 лет он стал отцом. Его любимая жена Екатерина родила дочь в 1998 году. Девочку решили назвать в честь мамы. Через десять лет родилась вторая дочка. Ее назвали Александрой.

Сергей редко делится с подписчиками семейными фотографиями, предпочитая не афишировать свою личную жизнь. А вот его старшая дочь активно ведет соцсети. Екатерина выросла настоящей красавицей. Подписчики восхищаются ее красотой, пышными формами и очаровательной улыбкой.

kboyarskaya98 И на отдыхе не забываю

Сергей Боярский души не чает в дочке. "Вот моей доченьке и 20. Катенька, милая, я тебя очень-очень люблю. Ты моя радость, моя гордость, мое счастье", - написал он Екатерине.

Девушка любит путешествовать, а также часто публикует снимки из спортзала. Екатерина ведет активную светскую жизнь - посещает концерты звезд, кинофестивали. Старшая внучка Д’Артаньяна всея Руси училась в Англии. В 2017 году она вернулась в Санкт-Петербург, окончила школу и поступила в вуз.

kboyarskaya98 Старшая внучка Михаила Боярского

В начале апреля она опубликовала снимок, на котором пользователи разглядели кольцо на безымянном пальце. По слухам, внучка Боярского получила предложение руки и сердца от молодого человека, с которым встречается уже несколько лет.