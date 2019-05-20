Владимир Гомельский: Оборона ЦСКА превзошла оборону «Эфеса»

Прокомментировать этот успех мы попросили знаменитого комментатора Владимира Гомельского.

- Владимир Александрович, вы вчера на «Радио «КП»» практически предсказали исход финального матча в Евролиге. Все сошлось. За счет чего ЦСКА удалось победить?

- В матчах «Финала четырех», и в полуфинале с «Реалом», и в финале с «Эфесом» ЦСКА проявил поистине победный характер. Воля, мотивация и мастерство, конечно. Но в обоих критических ситуациях вчерашнего финала у ЦСКА и лидеры нашлись, и в команда, чувствовалось, что они один за всех все за одного. Как они друг другу помогали!

Я бы, в первую очередь, отметил роль тренера Димитриса Итудиса в том, как команда собрана, сконцентрирована в смысле внимания. Особенно надежно наша команда провела эти оба матча в обороне сыграла. В финале оборона ЦСКА превзошла оборону «Эфеса», была гораздо более эффективной и продуманной.

- Итудис по титулам догнал бывшего армейского наставника Мессину. У них теперь по кубка Евролиги.

- В ЦСКА да. А вот своего учителя Жельку Обрадовича, который 9 раз побеждал в Евролиге с разными командами, Димитрису еще догонять и догонять.

- Обрадович на этот раз пробился в «Финал четырех» с другим турецким клубом - «Фенербахче», который в полуфинале с треском проиграл «Эфесу» (73:92). Что там случилось?

- Во-первых, команда была очень ослаблена травмами ключевых игроков. А второе – если сравнивать такую очень сложно сравнимую величину, как мотивация, мне показалось, что мотивация игроков и тренера «Фенера» была самая слабая из всех участников «Финала четырех».

- А у ЦСКА ключевым матчем был все-таки полуфинал с «Реалом» (95:90).

- Вы же понимаете, что противостояние, борьба двух самых титулованных и самых популярных клубов Европы началась не вчера. И по этому поводу, мне повезло, я даже дополнительный матч в 1961-м году видел. Правда, мне было всего ничего лет, я его плохо помню. Но радовался этой победе очень сильно.

На матчи с «Реалом» игроков дополнительно настраивать не надо. Мне кажется, что это была тренерская победа Итудиса над в какой-то момент утратившим управление командой Пабло Ласо. Это тренерское поражение «Реала». Не радоваться этому я не могу.

- Когда ЦСКА играл с «Реалом», комментатор (Роман Скворцов - Ред.) вдруг где-то в середине матча сказал: ну, наконец, появился на площадке Курбанов. И действительно, все эти игры прошли практически без участия наших баскетболистов.

- Курбанов против «Реала» сыграл достаточно много и очень полезно. То Никита прекрасно защищался то против одного лидера «Реала», то против другого. А сколько он сделал подборов! Я бы его роль отметил как одного из ключевых игроков ЦСКА в «Финале четырех». А «без наших», вы имеете в виду, что кроме Курбанова и Боломбоя на площадке не появлялся Воронцевич и Ухов? Ну, да. Но перед тренером стоит задача не заиграть игроков с российским паспортом, а выиграть соревнование. Тренер эту задачу выполнил.

- Это четвертая победа ЦСКА в Евролиге...

- А всего ЦСКА 8 раз становился лучшим клубом Европы. Больше побед только у «Реала» - 10. Это вместе с победами 62-го. А если мы будем брать только Евролигу, то на первом-то месте идет «Панатинаикос». ( «Пао» шесть раз выигрывал Кубок чемпионов - Ред.)