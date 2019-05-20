«Есть люди породистые, а есть замарашки, дворняжки»: Прохор Шаляпин ответил на нападки хейтеров

Накануне совместного сольника «Люди с экрана», который отшумит в московском Доме кино 25 мая, Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская стали гостями радио «Комсомольская правда».

Шаляпин признался, что раньше переживал, когда хейтеры величали его «любителем старушек» и «аферистом».

- А теперь я приветствую гневные комментарии в Инстаграме, - признался в эфире радио «Комсомольская правда» скандальный певец. - Люди выговорятся и у них в семье отношения сразу налаживаются. Помои выльют на посторонних людей, зато потом не кричат на своих детей и жен. Больше всех, конечно же, достаётся Насте Волочковой. Хотя она не самое главное зло на нашей планете. Я ее очень люблю и прошу не реагировать ее на хейтеров. Тоже самое и нам с Виталиной пишут. Есть люди породистые, а есть замарашки, дворняжки. Не надо обращать на них внимание, - резюмировал певец.