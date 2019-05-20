Операция "И": с Ивана Грозного содрали кожу и спрятали в черной комнате

Журналисты соскучились по Ивану Грозному. Как поживает жестокий царь с полотна Репина, хорошо ли его лечат, не умер ли сын и когда, наконец, бесценный шедевр вернется в экспозицию.

С тех пор как вандал Подпорин избил картину подпоркой, прошел уже целый год. В последний раз по делу Ивана Грозного сотрудники галереи общались с журналистами аж в декабре и между прочим, сказали, что картина лежит под колпаком, а к ее реставрации даже не приступили и приступят не раньше мая.

Не прошло и полгода, и вот - новая встреча. На ней журналистам сообщили, что больной больше не под колпаком.

С "Ивана Грозного" содрали кожу и положили в черной-черной комнате.

Так закончился первый этап реставрации, которую в галерее называют операцией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/653120" frameborder="0"></iframe> Как резали картину Репина.Евгения КОРОБКОВА

Операция "И"

Еще год назад на вопрос "чего ждем, почему не лечим картину", главный хранитель галереи Татьяна Городкова сказала, что ждем много чего. Во-первых, окончания ремонтных работ в новой мастерской, куда положат полотно. Во-вторых, поставок и монтажа спецоборудования. Под реставрацию картины галерея закупила невероятный реставрационный стол. Такого стола ни у кого нет. Он и вибрации гасит, и позволяет дотянуться рукам реставраторов до самых труднодоступных уголков картины и чего только не.

- Мы не только отреставрируем, но и хроническую болезнь вылечим, - обещала Городкова. Дело в том, что картина была «хронически больна». Помимо повреждений, полученных в 2017 и в 1913 годах, с полотна сыпалась краска, как дешевая тушь с ресниц. Шутка ли, за сто лет красочный слой подновляли более семисот раз.

20 мая на пресс-конференции нам сообщили радостное. Суперстол, всем столам стол - привезли и с этого момента, как выделили жирным в пресс-релизе, "начался новый этап реставрации картины "Иван Грозный". Готова и мастерская. Ее, как заверила Зельфира Трегулова, соорудили по последнему слову науки и техники, учитывая даже цвет стен: черный. Боевые и нравственные заслуги царя тут ни при чем: такой цвет стен необходим, чтобы живописный слой не падали рефлексы.

В общем, теперь картина лежит в черной-черной комнате, да еще абсолютно без кожи. Дело в том, что полотно "раздублировали" - тонкими лоскутами сняли защитный холст, на который картину "дублировали" - то есть, наклеили в 1913 году, после первого покушения маньяка. Теперь холсту предстоит новая процедура дублирования.

Время и цена вопроса

Когда отреставрируют картину - нам не сказали, отметив, что "все идет по плану". О затраченных сумах, выделяемых, кстати, Сбербанком - тоже не говорят. Полгода назад озвучивали цифру в пять миллионов рублей. Но не исключено, что она может подняться. Ведь сейчас перед специалистами стоит непростая задача. Оборотную сторону холста предстоит очистить от следов клея, причем, без применения воды, спирта и каких-либо растворителей.

Над задачей бьются не только наши реставраторы, но и коллеги из Нидерландов (там, как принято считать, располагается лучшая реставрационная школа). Возможно, решение вопроса потребует дополнительных капиталовложений. Поживем-узнаем. В июне на тему реставрации "Грозного" состоится целая научная конференция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/652939" frameborder="0"></iframe> Задержан вандал, повредивший картину в Третьяковке.

КСТАТИ

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