Операция "И": с Ивана Грозного содрали кожу и спрятали в черной комнате
Журналисты соскучились по Ивану Грозному. Как поживает жестокий царь с полотна Репина, хорошо ли его лечат, не умер ли сын и когда, наконец, бесценный шедевр вернется в экспозицию.
С тех пор как вандал Подпорин избил картину подпоркой, прошел уже целый год. В последний раз по делу Ивана Грозного сотрудники галереи общались с журналистами аж в декабре и между прочим, сказали, что картина лежит под колпаком, а к ее реставрации даже не приступили и приступят не раньше мая.
Не прошло и полгода, и вот - новая встреча. На ней журналистам сообщили, что больной больше не под колпаком.
С "Ивана Грозного" содрали кожу и положили в черной-черной комнате.
Так закончился первый этап реставрации, которую в галерее называют операцией.
Как резали картину Репина.Евгения КОРОБКОВА
Операция "И"
Еще год назад на вопрос "чего ждем, почему не лечим картину", главный хранитель галереи Татьяна Городкова сказала, что ждем много чего. Во-первых, окончания ремонтных работ в новой мастерской, куда положат полотно. Во-вторых, поставок и монтажа спецоборудования. Под реставрацию картины галерея закупила невероятный реставрационный стол. Такого стола ни у кого нет. Он и вибрации гасит, и позволяет дотянуться рукам реставраторов до самых труднодоступных уголков картины и чего только не.
- Мы не только отреставрируем, но и хроническую болезнь вылечим, - обещала Городкова. Дело в том, что картина была «хронически больна». Помимо повреждений, полученных в 2017 и в 1913 годах, с полотна сыпалась краска, как дешевая тушь с ресниц. Шутка ли, за сто лет красочный слой подновляли более семисот раз.
20 мая на пресс-конференции нам сообщили радостное. Суперстол, всем столам стол - привезли и с этого момента, как выделили жирным в пресс-релизе, "начался новый этап реставрации картины "Иван Грозный". Готова и мастерская. Ее, как заверила Зельфира Трегулова, соорудили по последнему слову науки и техники, учитывая даже цвет стен: черный. Боевые и нравственные заслуги царя тут ни при чем: такой цвет стен необходим, чтобы живописный слой не падали рефлексы.
В общем, теперь картина лежит в черной-черной комнате, да еще абсолютно без кожи. Дело в том, что полотно "раздублировали" - тонкими лоскутами сняли защитный холст, на который картину "дублировали" - то есть, наклеили в 1913 году, после первого покушения маньяка. Теперь холсту предстоит новая процедура дублирования.
Время и цена вопроса
Когда отреставрируют картину - нам не сказали, отметив, что "все идет по плану". О затраченных сумах, выделяемых, кстати, Сбербанком - тоже не говорят. Полгода назад озвучивали цифру в пять миллионов рублей. Но не исключено, что она может подняться. Ведь сейчас перед специалистами стоит непростая задача. Оборотную сторону холста предстоит очистить от следов клея, причем, без применения воды, спирта и каких-либо растворителей.
Над задачей бьются не только наши реставраторы, но и коллеги из Нидерландов (там, как принято считать, располагается лучшая реставрационная школа). Возможно, решение вопроса потребует дополнительных капиталовложений. Поживем-узнаем. В июне на тему реставрации "Грозного" состоится целая научная конференция.
Задержан вандал, повредивший картину в Третьяковке.
КСТАТИ
В "Третьяковке" показали, как изуродована картина "Иван Грозный и сын его Иван"
По словам музейных работников, полотно серьезно испорчено (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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