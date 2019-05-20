«Без своего любимого человека я схожу с ума»: Волочкова призналась, что потеряла голову от нового бойфренда

Уже около года 43-летняя балерина Анастасия Волочкова показывает в Инстаграме то носки, то джинсы своего тайного воздыхателя. Но пока артистка не хочет открывать лицо и сферу деятельности бойфренда.

В разговоре с журналистом «КП» знаменитая балерина призналась, что потеряла голову от любви к своему новому мужчине.

- Без своего любимого человека я схожу с ума. Я без своего не могу, - говорит Анастасия.-Когда я была на Мальдивах, утром просыпалась и ждала момента, когда мой проснется, чтобы с ним поговорить. Это ж надо было так влюбиться.

Напомним: в своих мемуарах «Плата за успех», которые выйдут в издательстве АСТ в конце мая, балерина Анастасия Волочкова впервые рассказала о своем возлюбленном.

- Сейчас я встретила человека, отношения с которым решила сохранить в тайне от всех и даже здесь его не буду называть, - пишет в своей автобиографии балерина.-Познакомились мы в ресторане, неподалеку от того места, где я живу. У него там была деловая встреча, я тоже пришла по делу, и так случилось, что нас представили друг другу. Он, конечно, произвел впечатление - высокий, стройный, а уж какие у него глаза... И вот тут поняла, что такое любовь с первого взгляда. Он никогда не был женат, и у него нет детей. Он немного моложе меня, ему 38 лет, но по мировоззрению, внутреннему миру и сознанию - гораздо мудрее.