2019-05-20T19:54:58+03:00
Звезды

«Без своего любимого человека я схожу с ума»: Волочкова призналась, что потеряла голову от нового бойфренда

Артистка говорит, что не думала, что так влюбится
Игорь ПОЛЯКОВ
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Знаменитая балерина призналась, что потеряла голову от любви к своему новому мужчинеЗнаменитая балерина призналась, что потеряла голову от любви к своему новому мужчинеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Уже около года 43-летняя балерина Анастасия Волочкова показывает в Инстаграме то носки, то джинсы своего тайного воздыхателя. Но пока артистка не хочет открывать лицо и сферу деятельности бойфренда.

В разговоре с журналистом «КП» знаменитая балерина призналась, что потеряла голову от любви к своему новому мужчине.

- Без своего любимого человека я схожу с ума. Я без своего не могу, - говорит Анастасия.-Когда я была на Мальдивах, утром просыпалась и ждала момента, когда мой проснется, чтобы с ним поговорить. Это ж надо было так влюбиться.

Напомним: в своих мемуарах «Плата за успех», которые выйдут в издательстве АСТ в конце мая, балерина Анастасия Волочкова впервые рассказала о своем возлюбленном.

- Сейчас я встретила человека, отношения с которым решила сохранить в тайне от всех и даже здесь его не буду называть, - пишет в своей автобиографии балерина.-Познакомились мы в ресторане, неподалеку от того места, где я живу. У него там была деловая встреча, я тоже пришла по делу, и так случилось, что нас представили друг другу. Он, конечно, произвел впечатление - высокий, стройный, а уж какие у него глаза... И вот тут поняла, что такое любовь с первого взгляда. Он никогда не был женат, и у него нет детей. Он немного моложе меня, ему 38 лет, но по мировоззрению, внутреннему миру и сознанию - гораздо мудрее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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