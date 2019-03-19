2019-03-19T18:22:51+03:00
Звезды

Босая Волочкова отметила с любимым 170 дней и ночей

Балерина поделилась счастьем
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова.Анастасия Волочкова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У Анастасии Волочковой случилась радость. Известная балерина празднует незабываемую дату.

"Праздник можно устраивать даже без повода особого. А вчера мы отмечали с любимым 170 дней и ночей, проведенных вместе неразлучно за полгода... Любовь - это бесценный дар! Берегите любимых и дорожите друг другом, у кого есть кем...", - написала трогательное сообщение Анастасия Волочкова.

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У Волочковой случилось счастье
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Танцовщица уточнила, что десять из 180 дней ей пришлось быть далеко от возлюбленного. Но разлука не остудила их чувств: "Мы были не вместе по причине моих отъездов творческих...".

О новом мужчине Анастасии известно уже многое. Его можно опознать не только по носкам, которые регулярно показывает Волокова в своем блоге.

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Ну чего нельзя было не подарить любимому на Новый год? Конечно же носки года!
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Оказывается, балерина приучила жениха к бане. Фанаты Анастасии узнали, что знаменитость приучает возлюбленного к жарким процедурам. Он также выступает и в роли фотографа, запечатлев танцовщицу в разных позах.

Очередной сенсацией поделился Никита Джигурда. Шоумен сообщил, что рядом с Настей - мужчина с несколькими европейскими образованиями, со знанием множества языков. "Он европеец, а не чеченец!", - заверил "КП" артист.

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Джигурда: «Бойфренд Анастасии Волочковой не чеченец, а европеец!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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