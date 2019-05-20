Максим Сушинский: Конфликт Малкина и Овечкина? Не слышал. Они друзья

За свою скорость он получил прозвище «Су 33». Чемпион мира в составе сборной России, а ныне президент Омского «Авангарда». В 2008 году ему удалось вернуть нашей команде звание чемпионов мира спустя 15 лет. Многие из нас хорошо запонили тот самый драматичный финал против Канады. Максим Сушинский - легендарный российский нападающий пообщался с «Комсомольской правдой» во время 83-го Чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Словакии.

- Сборная России на этом чемпионате мира выступает очень хорошо. На ваш взгляд, какие-то недостатки и изъяны в игре сборной найти можно?

- Пока нет.

- На чем мы можем оступиться в дальнейшем?

- Споткнуться можно элементарно на одной игре… на чем непонятно и на ком – тоже непонятно.

- Конкуренты у сборной России на данный момент есть?

- Конкурентов полно… но, слушайте, у нас пока сильных соперников-то не было, кроме Чехии, поэтому что мы будем говорить? Наша группа намного интереснее играет.

- А Швейцарию отнести к сильным соперникам нельзя?

- Швейцария хорошо играла, но я бы не отнес ее в топ-4, там с той стороны, канадцы, финны – вот это интересные команды. Американцы те же.

- Наша группа, получается, слабее?

- Не скажу, что она слабее, но половина проходных игр там по 10:0 – ну, это тоже неинтересно. Конечно, красиво, забиваем… но профессионалам смотреть неинтересно.

- 10:0 с Италией…

- По вашему мнению, зачем такие команды нужны?

- Популяризация хоккея – конечно, все хорошо, но как-то надо сопоставлять силы. Потому что и тем командам, думаю, неприятно там каждую игру выходить на 0:10… тоже есть какое-то самолюбие у команд… я не понимаю.

- Будь вы президентом международной федерации хоккея, сократили бы количество команд?

- Даже не знаю, от чего они отталкиваются. Если они отталкиваются от собираемости денежной массы, то, конечно, нет. Если это идет в пользу популяризации хоккея, конечно же, нет. Поэтому надо смотреть с их стороны что они преследуют. Думаю, они преследуют обе стороны.

- Почему «Евротур» мы провалили, а на чемпионате мира здорово выступаем?

- Не знаю… думаю, что все равно это была хорошая подготовка к чемпионату мира. Возможно, эти поражения дали нам больше, чем дала бы победа на «Евротуре». Судя по сегодняшнему результату на первенстве планеты, пока нельзя сказать, что мы провалили подготовку.

- Отмечалось, что сыгранности у нас нет.

- Что такое сыгранность? О какой сыгранности можно говорить? Ребята мастера – они выходят и играют все вместе. Куда кого поставили, там и играют… какая разница играть там Малкину с Овечкиным или Малкину с Кучеровым? Все профессионалы, они все знают, что делать надо, поэтому здесь о сыгранности речи не идет. Может идти речь о тактической схеме – это да.

- С Латвией мы выиграли 3:1… по сути, команда-то не топ, а выигрываем мы у нее всего лишь второй период, а первый проигрываем… эту игру отдельно стоит разбирать?

- Нет, конечно. Италию отдельно разберите тогда…

- Малкин и Овечкин по очереди заявили, что не хотят играть друг с другом в одном звене. Скрытый конфликт?

- Не слышал, честно говоря. Не знаю, какой у них может быть конфликт, если они играют в одной команде. Я знаю, что они друзья… ну, может быть, не получается у них вместе, может быть, суеверие какое-то… надо их спросить об этом…

- Какие-то прогнозы на матч со Швецией дадите?

- Я ж не гидрометцентр…

- По сути, мы обеспечили себе уже первое место в группе, мы в этом матче будем играть на результат или можно попытаться что-то проработать наигрывать перед плей-офф?

- Думаю, что будут играть в полную силу… будут работать… если будет большинство, там есть наигрыш хороший… не думаю, что что-то будут менять. Может быть, кому-то дадут отдохнуть из лидеров.

- У нас с Италией и с Латвией играл в воротах Василевский, говорили, что вроде как мы определились с основным вратарем на чемпионате мира, а на вчерашнем матче со Швейцарией поставили Георгиева...

- А что, Георгиев хороший вратарь, не думаю, что он хуже Василевского. Может, даже и лучше.

- Можно сказать, что мы пока с номером один в воротах не определились?

- А это надо было делать? Я не знаю. Два отдельных вратаря, зачем определяться? Один одну игру сыграл, другой – вторую.

- Хотел спросить и про Омский «Авангард». Перед началом сезона у команды случилась беда с домашней ареной и пришлось переехать в Балашиху. Многие чуть ли не похоронили «Авангард», а он играл в финале Кубка Гагарина. В чем секрет?

- Да секрета никакого нет. Команда собралась хорошая, поэтому ребята отдавались, плюс ежедневная работа на тренировках и тренерского штаба, и команды – все сложилось.

- А такой внезапный переезд команду не подкосил?

- Конечно, подкосил, но, что делать, если жизнь так распорядилась, что негде играть в Омске? Команду ж нельзя было потерять, поэтому пришлось уезжать. Но они же профессионалы, им главное – дать клюшку, коньки и лед, где играть…

- Команда переехала в Балашиху, недалеко от Москвы, может быть, игрокам было комфортнее жить вблизи столицы, чем в Омске?

- Ну, не сказал бы, что комфортнее. Они привыкли за пять минут добираться до дворца спорта, а сейчас им приходилось подольше ехать с учетом московских пробок… это не так легко…

- А есть ли сейчас понимание, насколько команда там задержится?

- Нет… Я не комментирую строительство дворца. Пусть руководство комментирует.