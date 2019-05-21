Глеб Панфилов закончил снимать «Один день Ивана Денисовича» накануне своего юбилея

Глеб Панфилов начал снимать экранизацию рассказа Александра Солженицына в конце 2017 года. А задумал картину еще больше десяти лет назад, при жизни знаменитого писателя. В 2006-м вышел телефильм Панфилова «В круге первом», который Солженицыну очень понравился - и лауреат Нобелевской премии решил, что только Глебу Анатольевичу сможет доверить экранизацию рассказа, который когда-то в одночасье сделал его известным.

Напомним, «Один день Ивана Денисовича» впервые был опубликован в ноябре 1962 года в журнале «Новый мир», это было первое произведение, в котором подробно описывалась жизнь заключенных в сталинских лагерях. Номер с рассказом передавали из рук в руки, его воровали из библиотек, он сразу стал библиографической редкостью. «Иван Денисович» быстро был переведен на английский и принес автору не только всесоюзную, но и всемирную славу. Экранизирован он за минувшие 56 лет был лишь однажды: в 1970 году вышел норвежско-британский телефильм с Томом Кортни в главной роли.

Для своей киноверсии Глеб Панфилов дописал рассказ, добавив подробностей о главном герое, Иване Денисовиче Шухове - о его военном прошлом, об обстоятельствах, при которых он попал в лагерь. Вдова Солженицына, Наталья Дмитриевна, одобрила его подход.

Фото предоставлено кинокомпанией «Вера», фотограф Михаил Рыжов.

Главную роль в картине сыграл Филипп Янковский, оператором стал Михаил Хасая, работавший над блокбастером Федора Бондарчука «Притяжение». По его словам, Панфилов, давно разменявший девятый десяток, не уступал в выносливости молодым членам съемочной группы, проводя на ногах по 12 часов.

Закончили снимать картину в мае 2019-го. Последний съемочный день прошел в музее-заповеднике Чехова «Мелихово», в помещении старой сельской школы - там работали над сценой допроса Ивана Денисовича, попавшего на войне в немецкий плен. Окончание съемок практически совпало с юбилеем режиссера, снявшего классические фильмы «Начало», «В огне брода нет», «Прошу слова», «Тема», «Мать», «Васса»: 21 мая ему исполнилось 85 лет. А на экраны «Один день Ивана Денисовича» выйдет в следующем году, в канун Дня Победы.