И тебя вылечат: в лже-клиниках пенсионерам от всех болезней назначали пиявки за бешеные деньги

Началось все с одного такого псевдо-медцентра в Чувашии. В Чебоксарах на улице Ярославская, фактически в центре города никого не стесняясь работали аферисты в былых халатах. С виду самая настоящая клиника — регистратура с карточками, медсестры, вежливые врачи. Все солидно. Людей на лечение заманивали по телефону, предлагая пройти бесплатную диагностику по программе «Здоровье нации». Клевали на эту удочку, как правило, доверчивые пенсионеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710151" frameborder="0"></iframe> Аферисты заработали миллиард рублей, ставя пенсионерам липовые диагнозы.Оперативное видео Чувашия

Как только пациент переступал порог этой клиники, его уже не отпускали. Сначала «врачи» ставили страшные диагнозы, а после предлагали схемы лечения у них в центре в кредит. Если жертва колебалась, в кабинет приходили другие «врачи», якобы более квалифицированные для устрашения диагноза. Для этого даже все кабинеты были оборудованы видеокамерами, чтобы каждого попавшего сюда держать под контролем. Абсолютное большинство пациентов уходили из клиники с внушительными кредитами. При этом лечили в мед-центре абсолютно от всех болезней — от гипертонии, до межпозвонковых грыж.

Потенциальных клиентов, в-основном пенсионеров, заманивали в клиники при помощи специальной службы для обзвона.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

- Свекровь-пенсионерка вернулась оттуда с кабальным двухлетним кредитным договором, хотя шла всего лишь на бесплатную консультацию, - рассказала «КП» жительница Чебоксар Елена К. - Выписали ей герудотерапию (лечение пиявками) — 10 сеансов за 60 000 рублей. Я пошла в клинику, потребовала расторгнуть договор, но получила отказ. Следом мы пошли с заявлением в прокуратуру.

- Это самые настоящие мошенники. Пригласили мать на бесплатное обследование, после трех часового зомбирования она подписала кредитный договор на 120 000 рублей. Как вернуть деньги? - подтверждает другая отерпевшая.

В октябре прошлого года в Чувашии было возбуждено уголовное дело против этой клиники по статье «мошенничество». Выяснилось, что никаких врачей там и в помине нет, лицензия отсутствует, оборудование вообще непонятно откуда. А для лечения выявленных «серьезных» заболеваний всем назначали массажи, пиявки и прочие странные процедуры по бешеным ценам. когда оперативники провели обыск, изъяли документы и компьютеры, стало ясно, что таких «Мед-клиник» много в самых разных городах России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710152" frameborder="0"></iframe> Аферисты заработали миллиард рублей, ставя пенсионерам липовые диагнозы.Оперативное видео Санкт-Петербург

СКАЗАНО

Официальный представитель МВД России Ирина Волк:

- Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Чувашской Республики и территориальных подразделений, при участии Росгвардии на территории городов Москва, Санкт-Петербурга, а также Чувашской Республики, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областей проведено более 50 обысков в жилых помещениях и офисах. Обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, бухгалтерские документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Для оплаты фиктивных медицинских услуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей. В следственные органы было доставлено 25 человек. Мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, продолжаются. По предварительной информации пострадавших больше 11 000 человек, общий ущерб составил не менее миллиарда рублей. Руководил криминальной схемой ранее судимый гражданин одного из зарубежных государств

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