2019-05-21T14:55:24+03:00
Политика

Поклонская осадила Зеленского, пообещавшего вернуть Крым и Донбасс

Депутат сказала «КП», что президент Украины должен заниматься своей страной
Роман ГОЛОВАНОВ
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Наталья Поклонская отреагировала на речь нового президента Украины, произнесенную им в Верховной раде.Наталья Поклонская отреагировала на речь нового президента Украины, произнесенную им в Верховной раде.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская остудила пыл разгорячившегося президента Украины Владимира Зеленского. Тот, выступая во время инаугурации, пообещал, что будет бороться за Крым и Донбасс. А также — за умы людей. Поклонская в разговоре с «КП», напомнила Зеленскому, что он должен заниматься делами украинцев, а не россиян.

- Президенту Украины следует обращаться к народу Украины, а не заглядываться на соседнее государство, - сказала «КП» Поклонская. - Напомню, что с марта 2014 года Крым официально является территорией Российской Федерации, и мы крымчане - граждане России. И это уже исторический факт, с которым надо смириться настоящему и всем последующим президентам Украины. А не повторять ошибок своих предшественников, которые, совершив госпереворот и захват власти на Украине в 2013 -2014 годах, создали необходимую почву для такого решения крымчан. Хочется пожелать Владимиру Зеленскому успехов в развитии своей страны и в налаживании добрососедских отношений с нами - гражданами России.

Напомним, что вчера Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. В ходе церемонии он обратился к украинским чиновникам, попросив их не вешать в кабинетах портреты главы государства.

Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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