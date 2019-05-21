2019-05-21T19:22:29+03:00
Звезды

Блогеры показали, как Волочкова отрывается на дискотеке

Видимо, ролик снят еще до того, как балерина получила травму на Мальдивах [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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На свои любимые Мальдивы балерина летала однаНа свои любимые Мальдивы балерина летала однаФото: из личного архива
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Видео, как Анастасия Волочкова отплясывает на мальдивской дискотеке, появилось сперва в Инстаграме бывшего участника шоу «Дом-2» Рустама Солнцева, а потом уже разошлось и по другим соцсетям. Полную версию ролика опубликовала скандальный блогер Клара Гавриловна (@gavrilovna1).

- Настюшка, любовь моя, я тоже хочу радоваться жизни так безмятежно, - подписал под роликом с танцующей балериной Солнцев.

Подписчики Солнцева предположили, что видео сделано в самом начале недавнего отпуска Анастасии Волочковой на Мальдивах, поскольку артистка уже к концу отдыха жаловалась, что наступила на кучу стекла на своей вилле, серьезно поранив ногу. А на кадрах, опубликованных блогерами, Волочкова резво скачет под дискотечные ритмы.

-Как Волочкова похудела. Видимо, старается ради своего нового бойфренда, - пишут в комментариях под роликом подписчики Рустама Солнцева.

Напомним: на свои любимые Мальдивы балерина летала одна. Своего таинственного 38-летнего бойфренда артистка не взяла в отпуск. По словам балерины, мужчина остался дома с ее котом Лакки.

В своих мемуарах «Плата за успех» балерина призналась, что счастлива рядом с новым бойфрендом.

- Какой он? В соцсетях гадают и пусть продолжают гадать, -пишет о возлюбленном в своей новой книге артистка.- Скажу только, что он очень высокого роста - даже на своих 15-сантиметровых каблуках я все равно немного ниже, и мы с ним необыкновенно красивая пара. Мы проводим время и в большой гостиной, и на кухне - как правило, ночью можем спуститься и пожарить гренки с яйцом, которые так нравятся моему возлюбленному. Часто паримся в бане. Он смеется: я столько в жизни не парился в бане, сколько с тобой. Мне хорошо с этим мужчиной. На самом деле я давно жду человека, который защитит меня от всех житейских бурь. Я его пока не встретила... Но с моим возлюбленным мы в полной гармонии. Это уже награда и личное счастье.

Блогеры показали, как Волочкова отрывается на дискотеке.

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Уже около года 43-летняя балерина Анастасия Волочкова показывает в Инстаграме то носки, то джинсы своего тайного воздыхателя. Но пока артистка не хочет открывать лицо и сферу деятельности бойфренда (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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