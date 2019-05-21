«Красноармеец тоскует по дому до или после изнасилования польских женщин и детей?»: музей в Гданьске объяснил запрет песни «Темная ночь»

После скандала с «Темной ночью» музей Второй мировой войны в Гданьске просто заштормило. По их собственному же признанию. Тамошний директор Карол Навроцкий, напомним, запретил приглашенным на «Европейскую ночь музеев» польским музыкантам исполнять легендарную и любимую «Темную ночь» (на польском языке, если что), назвав ее «большевистской». Певец Петр Косевский рассказал, что они не послушались и тогда их выставили вон, доведя до слез.

В ответ музей выступил с собственной версией, обвинив коллектив Косевского в организации политической провокации. Заявление вышло таким кощунственным, что теперь заштормит, видимо, еще сильнее.

- Реакция музыкантов на просьбу вычеркнуть из репертуара песню (выходит, еще заранее. - Ред.) была неуважительной и грубой. Причиной реакции директора Навроцкого был однозначно пропагандистский характер произведения «Темная ночь», созданного в 1943 году для пропагандистского производства советской фильмографии под названием «Два солдата». Эта песня представляет размышления советского солдата, который тоскует по оставленной дома женщине, вытирающей слезы над кроваткой (возможно, их общего) ребенка. Это пример создания романтической легенды красноармейца, который борется за страну Советов и жаждет вернуться домой. Вы должны спросить, имеет ли место эта ностальгия до, после или во время перерыва в убийствах, грабежах и изнасилованиях женщин (и часто детей), которые массово практикуют «романтические» Советы по пути в Берлин через районы, населенные поляками. Музей возмущен поведением музыкантов как во время инцидента, так и позднее, при публикации неверной версии событий. Трудно устоять перед впечатлением от провокационной направленной политической провокации, - вот такая ответка.

В заявлении также подчеркивается, что исполнители выступали не на благотворительной основе. А дальше напрашивается вывод: кто платит, тот и заказывает музыку...

- Самой правильной реакцией на такое может быть самое широкое распространение этого заявления. Оно не нуждается в каких-либо комментариях, - отметил в разговоре с «КП» директор Фонда «Историческая память» Александр Дюков. - Любой человек, кто знает историю Второй мировой войны, поймет его совершенно однозначно. Пусть все знают, с кем они имеют дело. Особенно следует задуматься тем, кто ездит в Польшу туристом. Для меня отныне абсолютно неприемлемо и посещение данного музея, и самого Гданьска.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Довели до слез и прогнали»: в Польше запретили петь «Темную ночь»

В Польше в минувшие выходные тоже была своя «Ночь музеев» («Европейская ночь музеев»), да выродилось это культурное мероприятие в полное бескультурье. Музыканта Петра Косевского пригласили провести художественную акцию в музее Второй мировой войны в Гданьске, которая довела в итоге народ до слез (подробности).