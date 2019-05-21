2019-05-21T21:29:56+03:00
Звезды

"Страшная болезнь забрала близких": Поплавская боится заболеть раком

Меньше трех лет назад от онкологии умер отец актрисы, ее мама также боролась с этим недугом [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Яна Поплавская рассказала о своих главных страхахЯна Поплавская рассказала о своих главных страхахФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Яна Поплавская переживает из-за плохой наследственности. Оказывается, некоторые родственники актрисы умирали от онкологии, поэтому теперь звезда боится услышать страшный диагноз.

Яна Поплавская рассказала о своих главных страхах. Знаменитость заверила, что очень ответственно относится к своему здоровью и регулярно обследуется у врачей. Правда, каждый раз, ожидая результатов, она очень нервничает и не знает, как будет жить дальше, если узнает что-то плохое.

"Если говорить абсолютно честно, я очень трусливый человек. Я думаю о том, что пойду и узнаю что-нибудь плохое. Как я буду с этим жить", - заявила актриса на всю страну в эфире передачи Елены Малышевой "Жить здорово!".

Актриса призналась, что меньше трех лет назад от онкологии умер ее отец. Раком болели и некоторые другие родственники, некоторые из них умерли. "Страшная болезнь забрала близких... Я около года назад делала маммографию, - отметила она. - Иногда мне кажется, что рак - это как пандемия. Столько людей страдают от этой болезни.

Оказывается, у мамы Поплавской были большие проблемы. Опухоль обнаружили у ее сестры по отцу. "У мамы были большие проблемы, из которых мы вылезали, связанные с этой болезнью... И моя сестра по отцу...", - посетовала 51-летняя знаменитость.

Публика и эксперты, присутствовавшие в студии, согласились, что актрисе есть чего опасаться. Они посоветовали ей сделать генетический анализ, который позволит установить риск образования опухоли.

Яна Поплавская трясется от страха перед раком груди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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