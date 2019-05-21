Канны-2019: Тарантино окончательно стал классиком Голливуда

Первый показ сопровождался смертоубийством и давкой, с самого утра по Круазетт бродили безутешные страждущие с плакатами наперевес - на них были мольбы отдать им проходки на премьеру. Сам же Тарантино не казался взволнованным - в отличие от других режиссёров, он приехал заранее и, будучи заядлым синефилом, посещал премьеры других конкурсных фильмов, в частности китайского «Озера диких гусей», на которой ему устроили овацию, которая не снилась авторам этой вещи. Завершив работу над картиной впритык к премьере, Тарантино потребовал, чтобы показы проходили с 35-миллиметровой плёнки, а не с цифровых носителей, как это сейчас принято, чем добавил проблем фестивалю. Который, ясное дело, не остался внакладе: в последнее время в Канны редко отдают большие голливудские фильмы такого уровня. Перед показом фильма продолжительностью 2 часа 40 минут было зачитано обращение Квентина и его продюсеров с просьбой не разглашать сюжет и сохранить будущим зрителям свежесть восприятия. Сделать это не очень сложно, ибо сюжета как такового в картине практически нет, есть персонажи и их мир, нарисованный с тщательностью густого киноромана. Выдуманные персонажи (Леонардо ДиКаприо играет знаменитого, но теряющего популярность актера по имени Рик Долтон, Брэд Питт - его друга и дублера в трюковых сценах) помещены в узнаваемый контекст голливудской жизни образца 1969 года. Среди героев фильма - актриса Шэрон Тейт (ее играет красавица Марго Робби), жена режиссера Романа Поланского, герой ДиКаприо живет с ними по соседству. Разумеется, фильм полон синефильских отсылок к американскому и итальянскому кино - и телесериалам! - того времени. Все это Тарантино знает лучше абсолютного большинства критиков, и великолепно воспроизводит благодаря своему огромному кинематографическому таланту. Собственно, именно с этим связано его требование показа картины с пленки - «Однажды в Голливуде» действительно выглядит фильмом конца 1960-годов, а ДиКаприо с Питтом ничем не уступают ныне считающимся великими кинозвездам того времени.

Состоялась самая долгожданная и востребованная премьера фестиваля - «Однажды в Голливуде»Фото: кадр из фильма

Кино, представляющее «альтернативную версию» событий вокруг убийства Шэрон Тейт бандой маньяка Чарльза Мэнсона, является ответом на вопрос, который Тарантино задавали не один миллион раз: отвечает ли кино за насилие в реальной жизни? Ответ на него Тарантино дает, как ни странно, скорее положительный. Что не мешает ему в кульминационной сцене разразиться виртуозной симфонией дробленных костей, летающих ножей и пламени, абсолютно мотивированной драматургией фильма. Ничуть не смущаясь грядущих выпадов феминисток, Тарантино и Питт разбивают до кровавой пульпы не одно женское лицо, за что ему отдельное спасибо. Разумеется, за отказ следовать тоталитарным взвизгам, а не за прославление насилия над женщинами.

Однажды в Голливуде» действительно выглядит фильмом конца 1960-годов,Фото: кадр из фильма

Фильм Тарантино, без сомнения, стал одним из лучших в программе нынешнего Каннского фестиваля. Не исключено, что он может стать двукратным обладателем «Золотой пальмовой ветви», которую уже имеет за «Криминальное чтиво».

Однажды... в Голливуде - трейлер.В кино с 8 августа 9-й фильм оскароносного режиссера Квентина Тарантино, повествующий о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его золотого века .

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