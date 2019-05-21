Администрацию Зеленского возглавил адвокат Коломойского

Через полтора часа после того, как Украина получила нового начальника Генштаба, стало известно о том, что президентскую администрацию возглавит 42-летний уроженец Львова Андрей Богдан.

Андрей Иосифович – человек с богатой биографией. Образование юриста он получил на юрфаке Львовского госуниверситета, заместителем декана которого был его отец. А десять лет спустя там же получил диплом экономиста. От юрисконсульта Львовской железной дороги вырос до партнера адвокатской фирмы «Пукшин и партнеры» - ее основал замглавы секретариата Виктора Ющенко, третьего президента Украины, Игорь Пукшин.

Тогда же, в середине 2000-х господин Богдан с головой окунулся в большую политику. Не пройдя в парламент в сентябре 2007-го от партблока Ющенко, уже в декабре Заслуженный юрист Украины становится заместителем министра юстиции в правительстве Юлии Тимошенко. И там он боролся с коррупцией, и три года спустя – уже в правительстве Николая Азарова. Летом 2013-го стал правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики – во втором кабмине Азарова.

В марте 2014-го лишился должности и оказался в команде…олигарха Игоря Коломойского. Целый год возглавлял Днепропетровскую обладминистрацию. Ну а потом «просто представлял юридические интересы» самого политизированного миллиардера незалежной, иногда пытаясь пройти в Раду – но вновь безуспешно.

В 2019-м трудился юридическим советником в штабе Владимира Зеленского…

О высокой вероятности того, что именно Андрей Богдан станет руководителем администрации нового президента, на прошлой неделе в эксклюзивном интервью «КП» заявил бывший в 2014-м кандидатом в президенты Украины экс-депутат Рады Олег Царев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генерал Хомчак стал вторым лицом украинской армии

Указом шестого президента Украины генерал Виктор Муженко уволен, а генерал Руслан Хомчак назначен главою Генерального штаба ВСУ. 51-летний уроженец Ровно в свое время окончил знаменитое Московское высшее военное командное училище. Сразу удачно попал на службу в Группу советский войск в Германии (подробности).

Зеленский таки распустил Раду

Уже не смешно — на Украине снова выборы. Через 2 месяца. Теперь — парламентские. И они не менее важны, чем президентские. Потому что именно Верховная Рада назначает на Украине и премьера, и всех министров (кроме глав МИДа и Минобороны). А без своего правительства любой президент — голый король без рычагов управления страной (подробности).