2019-05-21T23:03:31+03:00
Политика

Администрацию Зеленского возглавил адвокат Коломойского

Шестой президент Украины продолжил череду назначений на ключевые посты
Игорь ЯКУНИН
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Зеленский назначил личного адвоката Коломойского Андрея Богдана главой администрации президента УкраиныЗеленский назначил личного адвоката Коломойского Андрея Богдана главой администрации президента УкраиныФото: REUTERS
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Через полтора часа после того, как Украина получила нового начальника Генштаба, стало известно о том, что президентскую администрацию возглавит 42-летний уроженец Львова Андрей Богдан.

Андрей Иосифович – человек с богатой биографией. Образование юриста он получил на юрфаке Львовского госуниверситета, заместителем декана которого был его отец. А десять лет спустя там же получил диплом экономиста. От юрисконсульта Львовской железной дороги вырос до партнера адвокатской фирмы «Пукшин и партнеры» - ее основал замглавы секретариата Виктора Ющенко, третьего президента Украины, Игорь Пукшин.

Тогда же, в середине 2000-х господин Богдан с головой окунулся в большую политику. Не пройдя в парламент в сентябре 2007-го от партблока Ющенко, уже в декабре Заслуженный юрист Украины становится заместителем министра юстиции в правительстве Юлии Тимошенко. И там он боролся с коррупцией, и три года спустя – уже в правительстве Николая Азарова. Летом 2013-го стал правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики – во втором кабмине Азарова.

В марте 2014-го лишился должности и оказался в команде…олигарха Игоря Коломойского. Целый год возглавлял Днепропетровскую обладминистрацию. Ну а потом «просто представлял юридические интересы» самого политизированного миллиардера незалежной, иногда пытаясь пройти в Раду – но вновь безуспешно.

В 2019-м трудился юридическим советником в штабе Владимира Зеленского…

О высокой вероятности того, что именно Андрей Богдан станет руководителем администрации нового президента, на прошлой неделе в эксклюзивном интервью «КП» заявил бывший в 2014-м кандидатом в президенты Украины экс-депутат Рады Олег Царев.

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Зеленский таки распустил Раду

Уже не смешно — на Украине снова выборы. Через 2 месяца. Теперь — парламентские. И они не менее важны, чем президентские. Потому что именно Верховная Рада назначает на Украине и премьера, и всех министров (кроме глав МИДа и Минобороны). А без своего правительства любой президент — голый король без рычагов управления страной (подробности).

Инаугурация Владимира Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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