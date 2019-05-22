Татьяна Навка блеснула бриллиантами на Каннском кинофестивале

Татьяна Навка присоединилась к российским знаменитостям, прилетевшим на Каннский фестиваль. Олимпийская чемпионка посетила вечеринку Chopard: спортсменка является «лицом» этого ювелирного бренда и на Лазурный берег приехала по его приглашению.

- В рамках 72-го Каннского кинофестиваля состоялась церемония вручении премии молодым актёрам Trophee Chopard. Лауреатами стали английская актриса Флоренс Пью и французский актёр Франсуа Сивиль, - рассказала Татьяна в Инстаграме, поделившись снимком с красной дорожки.

Для вечера Навка выбрала изысканный белый костюм от Ralph Lauren, дополнив его бриллиантовыми украшениями от спонсора вечера – колье и серьгами Chopard.

tatiana_navka Вчера в рамках 72-го Каннского кинофестиваля состоялась церемония вручении премии молодым актёрам Trophee Chopard.

На следующий день фестивальные мероприятия продолжились еще одной вечеринкой, на которую Татьяна надела блестящий брючный костюм. Эффектный наряд она снова сопроводила шикарными украшениями, предоставленными ювелирным брендом. Снимком с вечеринки спортсменка также поделилась в Инстаграме в Сториз.

Татьяна Навка на вечеринке Chopard. Фото: Инстаграм.

На Каннский фестиваль Татьяна приезжает второй год подряд: прошлой весной она дебютировала на красной дорожке крупнейшего кинофорума Европы. К слову, Навка не едиснтвенная россиянка, приехавшая в этом году на фестиваль. На красной дорожке Канн уже засветились телеведущая Виктория Боня, режиссер Федор Бондарчук со своей подругой Паулиной Андреевой, супермодель Наталья Водянова.

На Лазурном берегу в эти дни отдыхает и Алексей Воробьев. Певец побывал на громкой премьере – показе фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо. Как того требует дресс-код кинофестиваля, Воробьев пришел на премьеру в элегантном смокинге.

Алексей Воробьев на премьере фильма "Однажды в Голливуде".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот постоянная участница всех Каннских фестивалей последних лет Лена Ленина в этот раз осталась дома. Писательница не поехала во Францию из-за того, что ее парикмахера задержали на границе и не выпустили зарубеж. Создатель знаменитых куафюр Лениной задолжал за коммунальные услуги. В итоге Лена осталась без личного стилиста и решила не ехать на кинофорум.

- Что ж я там, простоволосой что ли буду ходить? – пожаловалась Ленина в Инстаграме.