Татьяна Навка блеснула бриллиантами на Каннском кинофестивале
Татьяна Навка присоединилась к российским знаменитостям, прилетевшим на Каннский фестиваль. Олимпийская чемпионка посетила вечеринку Chopard: спортсменка является «лицом» этого ювелирного бренда и на Лазурный берег приехала по его приглашению.
- В рамках 72-го Каннского кинофестиваля состоялась церемония вручении премии молодым актёрам Trophee Chopard. Лауреатами стали английская актриса Флоренс Пью и французский актёр Франсуа Сивиль, - рассказала Татьяна в Инстаграме, поделившись снимком с красной дорожки.
Для вечера Навка выбрала изысканный белый костюм от Ralph Lauren, дополнив его бриллиантовыми украшениями от спонсора вечера – колье и серьгами Chopard.
На следующий день фестивальные мероприятия продолжились еще одной вечеринкой, на которую Татьяна надела блестящий брючный костюм. Эффектный наряд она снова сопроводила шикарными украшениями, предоставленными ювелирным брендом. Снимком с вечеринки спортсменка также поделилась в Инстаграме в Сториз.
Татьяна Навка на вечеринке Chopard. Фото: Инстаграм.
На Каннский фестиваль Татьяна приезжает второй год подряд: прошлой весной она дебютировала на красной дорожке крупнейшего кинофорума Европы. К слову, Навка не едиснтвенная россиянка, приехавшая в этом году на фестиваль. На красной дорожке Канн уже засветились телеведущая Виктория Боня, режиссер Федор Бондарчук со своей подругой Паулиной Андреевой, супермодель Наталья Водянова.
На Лазурном берегу в эти дни отдыхает и Алексей Воробьев. Певец побывал на громкой премьере – показе фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо. Как того требует дресс-код кинофестиваля, Воробьев пришел на премьеру в элегантном смокинге.
Алексей Воробьев на премьере фильма "Однажды в Голливуде".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
А вот постоянная участница всех Каннских фестивалей последних лет Лена Ленина в этот раз осталась дома. Писательница не поехала во Францию из-за того, что ее парикмахера задержали на границе и не выпустили зарубеж. Создатель знаменитых куафюр Лениной задолжал за коммунальные услуги. В итоге Лена осталась без личного стилиста и решила не ехать на кинофорум.
- Что ж я там, простоволосой что ли буду ходить? – пожаловалась Ленина в Инстаграме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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