Нападающий "Спартака" Луис Адриано подарил Porsche 22-летней блондинке из Москвы

О своей личной жизни бразилец Луис Адриано говорил немного, когда перешел в московский "Спартак" из донецкого "Шахтера". Еще в январе нынешнего года футболист рассказывал журналистам, что у него хорошая семья, но жена и дети живут в Бразилии. Мол, нравится им там, поэтому он в Москве один и порой от этого тяжело. Хотя стоит вспомнить, что супруга Камилла жила с Луисом в Донецке. В Украине у пары родилась дочь Алисия, которой уже 6 лет. Луиса Адриано очень любил дочь и когда ей, например, исполнилось всего 11 месяцев, для малышки был заказан специальный торт с огромной золотой короной и буквой "А", а также множество капкейков и десертов, который были также украшены маленькими коронами. Через три года Камилла родила близнецов Жуана Луиса и Жуана Адриано.

Луис Адриано с супругой и мамой на стадионе "Донбасс Арена" в 2013 году - малышке Алисии всего 5 месяцев. Фото: Константин Буновский/КП

После переезда в Москву пара перестала выставлять общие фотографии, хотя Камилла посещала матчи Луиса. Однажды ее ждал неприятный сюрприз. Она узнала о некой Юлии из Одинцово. Девушка также присутствовала на матче и испытывала трепетные чувства к нападающему "Спартаку". Законная супруга даже не сдержалась и сказала журналистам, что вокруг Луиса всегда крутятся ... (девушки легкого поведения). Оно и понятно, Адриано - парень довольно симпатичный, улыбчивый. Еще и русский язык знает. Ну, и кроме того очень богатый - годовой доход составляет 4 миллиона евро. По Москве он передвигается на авто с водителем, посещает дорогие рестораны и несколько раз в год Большой театр. Большая страсть Луиса Адриано к машинам и бриллиантам. Это бразильцы любят так же сильно, как белый цвет в одежде.

Белый цвет волос, видимо, очень понравился 31-летнему Луису Адриано, когда он заметил москвичку Екатерину Дорожко в одном из ресторанов. Девушка родом из Петрозаводска уже полгода выкладывает на своей странице фото с футболистом. С Луисом они целуются, плавают в бассейне. Подписчики не удержались и задали девушке прямой вопрос.

Подписчики спросили девушку о личной жизни

- На своей странице он вас нигде не выставил, а семья, дети, жена там есть. Вас это не трогает? Он в разводе? - спросил Георгий.

- Выставляет почти каждый день, - стала оправдываться Екатерина. - У него есть прошлое, как у всех людей. Дети - это лучшее, что может случиться с человеком. И я знаю, что он прекрасный отец. Случается в жизни, что люди расходятся, разводятся и у всех начинается новый, интересный этап.

Новый этап произошел 21 мая, когда Луис Адриано впервые выложил фото с Екатериной Дорожко. Именно в тот вечер девушка отмечала День рождения. Ей исполнилось 22 года.

- Моя любовь, поздравляю. Знаю, что я твой подарок, а ты - мой. Я хочу, чтобы ты была этой удивительной девушкой, какая ты есть. Я тебя люблю, - написал на своей странице футболист "Спартака".

- Самый мой главный подарочек - это Луис Адриано. Мы встретились в тот момент, когда очень нужны были друг другу. Спасибо за бесконечную заботу и любовь, - написала Екатерина Дорожко.

На день рождения футболист подарил возлюбленной черный автомобиль Porshe с красными шарамФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Под заботой девушка, похоже, имела в виду черный автомобиль Porshe с красными шарами, который ей подарил Луис Адриано. Стоит отметить, что в "Шахтере" дарить своим девушкам или женам дорогие машины было традицией. Денег футболисты никогда не жалели. Луис Адриано уже задаривает свою новую возлюбленную большими букетами роз, шубами. А Екатерина проводит целые дни в спортзале и работает моделью, рекламируя одежду. Похоже, что следующим подарком станет обручальное кольцо.

Бразильская супруга футболиста Камилла тоже стала блондинкойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За несколько месяцев, когда у Луиса появилась молоденькая девушка, похорошела и бразильская супруга Камилла. Она перекрасилась в блондинку, красит губы красным цветом и выставляет пикантные фотографии, демонстрируя грудь и большую попу. Возможно, она не теряет надежду вернуть Адриано в семью.

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