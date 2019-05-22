Тест "КП": В ногах правда есть!

Оказывается, есть целый метод определения характера по форме пальцев ног - педомантия. Эта наука (гм, назовем ее так) изучила каждый пальчик на стопе, каждую подушечку, не забыв про подошву, и вывела общие признаки типов личности. Сравните образцы с вашими стопами!

1. «Римская стопа»

Считается, что такой тип стопы был почти у всех римских императоров, которых отличали властность, амбициозность и острый ум. Обладатели римской формы стопы чаще всего стараются идти против рутины, способны генерировать новые идеи, ненавидят однообразие и поточность. Ради большой идеи они готовы терпеть любые трудности, но при этом им может быть лень сходить в магазин за кефиром. Они жизнелюбивы и оптимистичны, обожают все новое и модное. Но не всегда достаточно упорны. Если они не видят явного прогресса в достижении своей цели, они легко могут свернуть на полдороге к ней. Поэтому таким людям всегда нужен человек-мотиватор рядом, который будет подбадривать их на пути к новым свершениям.

2. «Германская стопа»

Педантизм, аккуратность, сдержанность и любовь к конкретным формулировкам отличают хозяев «германских стоп». Они терпеливы, готовы долго выносить трудности ради большой цели. Их ахиллесова пята - желание успеть все, максимально самореализоваться, отчего зачастую страдает и личная жизнь, и общественная. Но поскольку они люди-системы, чаще всего им удается вырулить на успешные показатели во всех сферах. В личной жизни они могут быть счастливы, если партнер готов принять то, что они несентиментальны и совсем не романтики. Зато «крепкое плечо рядом» - это про них.

3. «Греческая стопа»

Есть убеждение, что выступающий второй палец ноги - верный признак лидерства в семье. Мол, у кого палец больше, тот и папа. Но эксперты в области педомантии говорят, что уж что-что, а это точно нет. Во-первых, «греческая» - редкая форма стопы, она встречается всего у 15% населения земли, во-вторых, ее обладатели в силу своей тонкой душевной организации не любят быть лидерами. Такие стопы бывают у художников, скульпторов, писателей, тех, кто способен тонко чувствовать прекрасное. Такие люди креативны, они генераторы всего необычного, но в то же время сильно обидчивы, мнительны, любят вино и рефлексию. У них максимально развита интуиция в отношении других людей. Могут включить режим саморазрушения, если не находят дело своей жизни. Однако если им везет и они его обретают, то этих занятий творчеством им бывает достаточно, чтобы чувствовать себя счастливыми.

4. «Египетская стопа»

Оглянитесь вокруг, каждый четвертый человек на земле - обладатель «египетской стопы», а значит, кто-то из них сейчас рядом с вами. И надо отметить, ученые уверены, что это люди с самой стабильной психикой и здоровой самооценкой. Они не ставят перед собой целей-убийц, привыкли идти к успеху медленно, но верно, ориентированы на семью, хорошие родители. Они могут время от времени впадать в тоску, не всегда могут увернуться от кризиса средних лет, хотя в целом большую часть времени чувствуют себя довольными собой и жизнью. Вместо новых путешествий выберут отдых на даче, но зато пригласят туда друзей, а вечеру в театре предпочтут сериал рядом с любимым. Обладатели «египетской стопы» - хорошие друзья и ответственные руководители, которым продвинуться дальше чаще всего мешает внутренняя планка. Ее ставят им родители. И если обладатели «египетских стоп» смогут преодолеть папины и мамины установки, то смогут стать успешными лидерами.