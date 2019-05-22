"Это рак": у жены пережившего инфаркт Касильяса обнаружили опухоль

Жена Икера Касильяса сообщила печальную новость. Испанская модель Сара Карбонеро заявила, что у нее нашли онкологическое заболевание.

Не успел испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс прийти в себя после инфаркта, как на него обрушилась новая беда. У его любимой супруги, модели и журналистки Сары Карбонеро нашли злокачественную опухоль яичника.

Женщина выступила с заявлением. "Мы еще не оправились от предыдущего шока, как жизнь снова нас удивила. В этот раз дело касается меня", - начала Сара.

Сара Карбонеро.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Она призналась, что болезнь у нее обнаружили несколько дней назад. "Это рак. Меня прооперировали. Болезнь обнаружена на ранней стадии, но мне предстоит еще несколько месяцев лечения. Я сохраняю спокойствие и уверенность в том, что все закончится благополучно. Я знаю, что будет трудно, но надеюсь на счастливый исход", - написала модель в блоге.

saracarbonero Сара Карбонеро с сыновьями

Икер Касильяс и Сара Карбонеро поженились в 2016 году. У них двое сыновей.

saracarbonero У жены Икера Касильяса нашли онкологию

1 мая футболисту стало плохо во время тренировки. У него случился инфаркт. Спортсмена прооперировали. Теперь голкипер пропустит остаток сезона. "Несколько дней назад я прошел через непростую ситуацию. Это могло случиться в любой момент, и я счастлив, что теперь все позади. Я благодарен и чувствую себя везучим", - сообщил футболист.

saracarbonero Икер Касильяс и Сара Карбонеро вместе с 2009 года

Касильяс известен по выступлениям за мадридский "Реал" и сборную Испании. В составе "королевского клуба" он пять раз становился чемпионом Испании, трижды обладателем кубка Лиги чемпионов и дважды выигрывал Суперкубок УЕФА. Касильяс дважды становился чемпионом Европы и выиграл чемпионат мира в составе сборной Испании.