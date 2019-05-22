2019-05-22T14:19:40+03:00
Политика

В Абхазии пришли к политическому примирению - турсезон сорван не будет

Президент и оппозиция южной республики договорились провести выборы на месяц позже - в конце лета
Иван ГРАЧЕВ
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Сухум. Сотрудники милиции во время митинга оппозиции с требованием переноса президентских выборов в Абхазии у здания парламента. Фото Дмитрий Феоктистов/ТАСССухум. Сотрудники милиции во время митинга оппозиции с требованием переноса президентских выборов в Абхазии у здания парламента. Фото Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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После того, как горячие новости из Абхазии о протестах местной оппозиции и блокировании ее сторонниками дорог вылились в информпространство, политики этой страны поспешили достигнуть компромисса.

Выборы президента Абхазии пройдут на месяц позже - не в середине, а в конце этого лета. Это связано с болезнью одного из лидеров оппозиции Абхазии Аслана Бжания. Естественно, дороги в Абхазии, благосостояние которой во многом зависит от туристической отрасли, разблокированы. Политические разборки началу турсезона больше не угрожают.

Кандидат в президенты республики Абхазия Аслан Бжания. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Кандидат в президенты республики Абхазия Аслан Бжания. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Близкий к управлению по приграничному сотрудничеству Администрации Президента РФ политолог Алексей Чеснаков сообщил, что в управлении с пониманием отнеслись к компромиссу, достигнутому в ходе переговоров президента Абхазии Рауля Хаджимбы и лидеров оппозиции. Урегулирование разногласий в правовом поле, в конституционных рамках приветствуется. Возможность участия проходящего лечение в Москве лидера абхазской оппозиции Аслана Бжания в выборах, предусмотренная межабхазским компромиссом, поспособствует стабилизации ситуации. Как Рауль Хаджимба, так и Аслан Бжания хорошо знакомы сотрудникам управления как ответственные, авторитетные политики, убежденные в необходимости дальнейшего укрепления и развития союзнических отношений с Россией. Выражается надежда, что договоренности будут реализованы на практике, оппозиция будет и впредь действовать в правовом поле, и обе стороны сохранят настрой на диалог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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