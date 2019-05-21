2019-05-21T21:09:23+03:00
В мире

Абхазы бунтуют — туристы в панике: Из-за слухов о покушении на лидера оппозиции в стране-курорте начались беспорядки

Ситуация накалилась до такой степени, что президент республики Рауль Хаджимба заявил о попытке госпереворота
Владимир ВОРСОБИН
Поделиться:
Но на этот раз народной поддержки у революционеров мало. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАССНо на этот раз народной поддержки у революционеров мало. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Изменить размер текста:

В стране Беспокойной Души Абхазии все опять не слава Богу.

Не обращая никакого внимания на скорое начало туристического сезона, и на серьезный риск остаться без отдыхающих, в Сухуме оппозиция созвала митинг. Дороги, ведущие к российской границе на несколько часов были заблокированы протестующими, пути к грузинской границе перекрыты до сих пор. На дорогах Абхазии возникли многокилометровые пробки. У правительственного дворца идет бессрочный митинг с требованием отставки президента.

Ситуация накалилась до такой степени, что президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о попытке госпереворота.

«Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то, что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями… Обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации, проявлять выдержку, бдительность», – заявил Хаджимба.

Самое удивительное в попытке очередной абхазской революции, даже не календарный факт, что до выборов «свергаемого» президента осталось всего два месяца, а загадочная, прямо таки шекспировская история об «отравлении» основного соперника Хаджимбы – Аслана Бжании.

В апреле он вместе с охранниками был в критическом состоянии госпитализирован в одну из московских клиник, и по Абхазии теперь свирепствует слух – отравили. Это отрицают российские врачи (считается, что у него тяжелая пневмония). Опровергает это и официальный Сухум, который впрочем учредил спецкомиссию для расследования, но оппозиция требует переноса выборов на осень. Чтобы Бжания смог в них участвовать.

Парламент, ссылаясь на Конституцию, отказался переносить голосование. Тогда оппозиция решила демонтировать власть вообще с помощью традиционного абхазского инструмента «народного схода», и призывов к всеобщей забастовке. (точно также, заметим, пришел к власти и Хаджимба пять лет назад).

Но на этот раз народной поддержки у революционеров мало. На абхазских форумах паника в стиле: «Эти идиоты сорвут нам туристический сезон!», «Перестаньте мучить страну!», «Что те, что эти – лучше все равно не будет».

Но блокада здания правительства и части дорог, а также попытки уговорить на забастовку местных транспортников, говорит о том, что стороны решительно готовы к бою. И где он произойдет – на избирательных участках или на улицах, видимо, покажут ближайшие дни и ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Независимость Абхазии и Осетии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Владимир ВОРСОБИН

 
Читайте также
Новости 24
Зеленский планирует вынести вопрос о формате переговоров с РФ на референдум
Умер Александр Поклад - военный журналист, совершивший более 50 командировок в горячие точки
В результате обстрела Алеппо пострадали шесть человек
Зеленский назначил Андрея Богдана на пост главы администрации президента
Спикер Рады назначил внеочередное пленарное заседание парламента на 22 мая
В МИД РФ прокомментировали возможность переговоров властей Венесуэлы и оппозиции в Норвегии
Зеленский отправил в отставку начальника Генштаба Вооруженных сил Украины
В ООН заявили об угрозе начала гражданской войны в Ливии
Мэй пообещала парламенту Британии голосование о повторном референдуме по Brexit
Главный онколог Минздрава рассказал о еде и привычках, повышающих риск рака
Индекс Мосбиржи побил исторический рекорд
Полиция Нидерландов арестовала предполагаемого полевого командира из "Джебхат ан-Нусры"*
США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России
«Родники Алтая» - настоящий праздник для всех
ООН: С 2015 года Венесуэлу покинули около 3 миллионов человек
Huawei намерен вывести на рынок свою операционную систему осенью этого года
Зеленский назначил выборы в Верховную раду на 21 июля
В Латвии бывший чиновник получил штраф за издание газеты на русском языке