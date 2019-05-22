Устроивший стрельбу на фабрике "Меньшевик", экс-директор попытался свести счеты с жизнью в СИЗО

История со стрельбой на фабрике "Меньшевик", которая случилась в последних числах декабря 2017 года снова попала в ленты новостей. На этот раз, обвиняемый в убийстве человека и наделавший тогда немало шума экс-директор предприятия Илья Аверьянов, попытался свести счеты с жизнью. Все произошло в СИЗО №4 на улице Вилюйской утром в среду, 22 мая.

- Первую медицинскую помощь ему оказали в СИЗО. После чего в тяжелом состоянии с резаными ранами голеней он был госпитализирован, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Сейчас мужчина находится в реанимации. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое. В этом СИЗО он провел почти полтора года. Уже в ближайшее время дело по статье "Убийство" должны были рассмотреть в суде. Аверьянову грозит до 15 лет лишения свободы.

- Мне удалось пообщаться руководством СИЗО №4 и выяснить обстоятельства случившегося, - рассказал "КП" Иван Мельников, член Общественно-наблюдательной комиссии Москвы. - Илья Аверьянов содержался в спецблоке, это современное здание со всеми удобствами. Туда он попал в связи с резонансностью уголовного дела. Свести счеты с жизнь он попытался в камере, в которой вместе с ним проживали трое заключенных. Ему оперативно оказали медицинскую помощь на месте, после чего доставили в НИИ Склифосовского. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Насколько мне известно, накануне вечером между Аверьяновым и сотрудниками СИЗО произошел конфликт. Аверьянов отказался проследовать в адвокатскую комнату, после чего в отношении него была применена физическая сила. Сейчас по данному факту мы проводим проверку. Как только он будет выписан из больницы, мы обязательно с ним пообщаемся. Примерно два месяца назад он обращался в ОНК с просьбой об организации встречи с уполномоченным по правам человека. Организовать ее не получилось, но мы передали обращение в аппарат омбудсмена. Главной претензией Аверьянова было затянувшееся содержание в СИЗО. Он настаивал на домашнем аресте.

Напомним, сюжет напоминающий кадры боевиков, развернулся на территории фабрики 27 декабря 2017 года. На тот момент предприятие было на стадии банкротства и новый руководитель в сопровождении приставов, которые пришли описать имущество, заявил о своих правах. Аверьянов, судя по всему, ждал такое развитие событий и встретил незваных гостей с ружьем "Сайга" в руках. Одна из пуль смертельно ранила охранника завода. Еще три человека пострадали. Сам директор сумел скрыться, его задержали только спустя сутки.

Свою вину он признал лишь частично.

- Я стрелял в стену. И не и имел умысла на убийство, - заявил он на заседании по избранию меры пресечения в Пресненском суде Москвы.

Тем временем дело о банкротстве фабрики Арбитражный суд Москвы прекратил спустя год после случившегося. Часть задолженности погасил один из учредителей.