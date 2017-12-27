Директора-банкрота, застрелившего охранника, шесть часов искали на фабрике, откуда он сбежал еще утром

27 Дек. 21:00 2017-12-28T01:10:35+03:00

Очевидцы рассказывали, что видели, как из подъезда КПП «Меньшевика» врассыпную разбегаются люди. Один убежать не успел. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Утром 27 декабря на кондитерской фабрике "Меньшевик" на улице Иловайской (находится она на юго-востоке столицы) собрались судебные приставы, сотрудники ЧОПа, и представители двух противных сторон: уже бывший владелец предприятия 49-летний Илья Аверьянов и бизнесмены, претендующие на фабрику. Вопрос сейчас решается в суде, первое заседание назначено на 18 января. А приставы приехали описать имущество, чтобы бывший собственник не смог продать его.

Но миром дело не кончилось. Аверьянов пришел с «Сайгой», то ли принес с собой и выхватил в какой-то момент, то ли она оставалась в его кабинете на фабрике, пока неизвестно. Экс-директор начал пальбу. Очевидцы, находившиеся в других зданиях на территории промзоны, рассказывали, что видели, как из подъезда КПП «Меньшевика» врассыпную разбегаются люди. Один убежать не успел. Аверьянов застрелил охранника Алексея Осипова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633635" frameborder="0"></iframe> Стрельба на фабрике «Меньшевик»: что известно на данный момент.Экс-владелец кондитерской фабрики «Меньшевик» устроил стрельбу на территории предприятия. Один человек погиб. Стрелок забаррикадировался и продолжает оказывать сопротивление полиции.Александр РОГОЗА

«В ЗДАНИИ ОСТАЛИСЬ 700 ЧЕЛОВЕК. БОЛЬШИНСТВО ИНВАЛИДЫ»

Все это происходило около 10 часов утра. К фабрике сразу же подъехали сотрудники полиции, территорию оцепили. Посыпались сообщения, что «обезумевший директор» бегает по промзоне, палит, или наоборот забаррикадировался и взял заложников. Но ни один из этих слухов не подтвердился.

На место оцепления приехал и корреспондент «Комсомолки». Все шесть часов, в течение которых, сотрудники полиции и Росгвардии прочесывали промзону, где находится «Меньшевик», он ждал вестей об Аверьянове.

Разные объекты на промзоне отгорожены заборами, но как говорят местные, перебраться через них легко. Поэтому экс-директор и ушел так быстро.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По соседству со зданием «Меньшевика» - Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки, здесь живут бездомные и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. У оцепления разговорился с 47-летней Галиной Коноваловой - она с 2009 года время от времени живет в этом центре. Рассказывает, что около 10 часов вышла с территории в поликлинику. Все было тихо...

- А потом мне муж позвонил. Сказал, что на фабрике была стрельба! Муж - инвалид-колясочник. Он выехал в курилку. И вдруг - выстрелы. Говорит, что из окон выпрыгнули два таджика и изо всех сил бросились наутёк через забор.

- На фабрике таджики работают?

- Нет, фабрика больше года назад опечатана. Приходили судебные приставы, опечатали двери. А мигранты там жили нелегально - через окна, наверное, забирались.

Вид на комплекс зданий кондитерской фабрики "Меньшевик", где сегодня произошла стрельба.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Что говорит муж?

- Он видел этого мужчину, бывшего директора. Говорит, в руках у него была «Сайга».

- Что происходит сейчас?

- Муж звонит каждые десять минут. Говорит, страшновато. Охрана центра заперла дверь. Никого не выпускают. Сейчас выстрелов не слышно. Наверное, полиция ведёт переговоры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633644" frameborder="0"></iframe> Полиция опровергла данные о захвате заложников на фабрике «Меньшевик».В столичном главке МВД опровергли информацию о захвате заложников на территории фабрики «Меньшевик».Александр РОГОЗА

По словам сотрудников центра, которые из-за ЧП не успели попасть на рабочие места, в их здании находится около семисот человек. Большинство инвалиды.

Продавец магазина рядом с промзоной рассказывает:

- Насколько я знаю, на этой конфетной фабрике уже года полтора никто не работал. Раньше к нам приходили работники оттуда. Но потом их всех сократили, поувольняли. Некоторые жаловались, что хозяин им ни копейки не заплатил. Просто сказал: «Пошли вон». Был тут один парень. Сидел на входе вот тут, плакал. Он из Ульяновска был. Говорит, зарплату за несколько месяцев ему не заплатили. Даже билет домой купить не на что. Плакал, что хоть побирайся иди. Тут по соседству один автосервис был. Владелец сжалился - дал тому парню денег на билет...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633666" frameborder="0"></iframe> Спецназ не нашел экс-директора на территории фабрики "Меньшевик".МВД: Подозреваемый в стрельбе на фабрике "Меньшевик" не найден. Зона поисков расширена на город.Александр РОГОЗА

«НАЗЫВАЛ СЕБЯ БАРИН»

Негативных отзывов о экс-директоре Илье Аверьянове достаточно и в интернете. Пишут бывшие сотрудники и те, кто собирался устраиваться на «Меньшевик». Правда отзывы в основном анонимные.

«Шняжная конторка. Хорошо только собеседованием дело обошлось. Хотя уже была готова выходить на работу в эту компанию. Подруга скинула отзывы и работать там желание отпало. Народ, бегите от туда. Кадровичка там тетка неадекватная. А директор вообще олень тот еще, в него только сани запрягать. На собеседовании рассказывал мне как он своих детей воспитывает в Финляндии, в мороз в трусах они у него вокруг дома бегают».

«Чего можно ждать от руководителя, который в третьем лице называет себя "барин", а работников возглавляемого им предприятия - "мои работники". Зарплату задерживает на свое усмотрение, не стесняясь говорит: "Я могу позволить себе все". Переработки, разумеется, не оплачиваются. Увольняет "по статье", в том числе ни за что, попросту подделывая необходимые документы».

Бывший владелец предприятия 49-летний Илья Аверьянов.

«Как бы ты ни старался - для Аверьянова ты все равно плохо работаешь. В общении - неадекватен, может нагрубить, оскорбить, поиздеваться, применить рукоприкладство. Ставит перед работниками заведомо невыполнимые задачи. Средний срок работы на фабрике - несколько месяцев. О бывших работниках отзывается исключительно негативно, может еще и наврать, якобы он его уволил за плохую работу, в то время как тот сам уволился из этого дурдома. Неудивительно, что вся фабрика пустая, - написал в соцсетях Николай.

Может, конечно, обиженные уволенные работники пишут. Клевещут?

Корреспондент «КП» пообщался с сотрудником Трудовой инспекции, который несколько лет назад разбирал две жалобы бывших работников «Меньшевика» на Илью Аверьянова. Речь шла о невыплате зарплаты.

- Я несколько раз приезжал на эту фабрику на Иловайскую улицу, - говорит мужчина. - Общался с самим Аверьяновым. Он сразу произвёл какое-то отталкивающее впечатление. Резкий, очень грубый. Говорил громко - ссылался на то, что служил в горячих точках и был контужен. Он уже тогда, в начале 2010-х годов рассказывал, что кто-то якобы пытался захватить его компанию по «липовым» долгам. Хвастался тем, что стрелял в коллекторов из травматического пистолета, и ему ничего за это не было. Он сам по себе мужик здоровый. Его рассказ я воспринимал как некую угрозу: мол, не стоит с ним связываться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633649" frameborder="0"></iframe> Стрельба на фабрике «Меньшевик»: съёмка с дрона.Ситуацию на фабрике «Меньшевик», где этим утром была открыта стрельба, взял под контроль прокурор Москвы. Стрелок всё ещё скрывается в здании завода. Корреспондент «КП» снял место ЧП с воздуха.

ЛИКВИДИРОВАН? СДАЛСЯ? СКРЫЛСЯ...

Около четырех часов дня информационные ленты разразились «сенсацией»: силовики начали штурм и застрелили Аверьянова. Оказалось — очередной хайп. Почти тут же официальный представитель ГУ МВД по Москве Юрий Титов сделал заявление:

- По уточненной информации Илья Аверьянов покинул территорию промзоны ещё в 9.50. При этом оружие, из которого он стрелял, уже изъято. Поиск подозреваемого продолжается.

Как стало известно «КП», точное время — 9.50 - определили после изучения всех установленных по периметру камер видеонаблюдения. Об этом сообщил неофициальный источник, близкий к следствию.

Погибший охранник - 31-летний Алексей Осипов. На малой родине в селе Тесово Смоленской области у него остались родители.Фото: odnoklassniki.ru

Зоной поиска стрелка стала вся Москва. Но карабина «Сайга», из которого утром он застрелил охранника, у Аверьянова больше нет. Ствол обнаружили на территории фабрики.

Когда верстался номер, по информационным каналам пошел новый вброс: Аверьянов сдался! Но в ГУ МВД по Москве эту новость опровергли.

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Стрельба на фабрике Меньшевик в Москве.

ПОДРОБНОСТИ

Илья Аверьянов должен всем: котрагентам, «Мосгазу», «Мосводстоку», работникам

Предприятие погрязло в долгах и уже несколько лет не вылезает из судебных исков.

Гендиректор фабрики утверждает, что применение оружия - это сера самообороны. Против «банды», которая захватила его предприятие.

- У меня отобрали фабрику по поддельным документам, - заявил он. - Эти люди разорили меня. У меня восемь детей. Я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживают. Сегодня утром пришел на работу, меня стали брать штурмом - с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, и я применил оборону.

Иск о банкротстве «Меньшевика» подал некто Шамсутдин Раджабов. Известно, что он владелец финансовых компаний «Денэм Холл» и «Дха». С «Меньшевиком» бизнесмен судится не первый год. В частности, компании «Денэм Холл» фабрика задолжала больше 141 млн. руб. В позапрошлом году кредитор и должник заключили мировое соглашение. Но деньги Аверьянов так и не вернул. Нечем.

Раджабов - не единственный, кому задолжал «Меньшевик». С 2010 года на фабрику подают иски разные компании. В числе истцов были и «Мосгаз», департамент городского имущества города Москвы, «Мосводосток».

Кроме того, у фабрики есть долги перед сотрудниками.

КТО ТАКОЙ ИЛЬЯ АВЕРЬЯНОВ

Окончил физический факультет МГУ. Затем, в 90-х, челночил - возил из Турции и других стран жвачку и карамель Чупа-Чупс. Пройдя курсы в Европе, в 1999 году открыл собственную кондитерскую фабрику. Известность приобрел, благодаря эпатажу. Так, свою фабрику он назвал в противовес известному кондитерскому предприятию «Большевик». А в ассортименте, в частности, были карамельки под странноватым названием «Лизун Сосун».

Любил использовать (переосмысливая, но сохраняя сходство с оригиналом) известные бренды. Не раз судился из-за этого. В частности, с турецкой компанией, производящей жевательную резинку «Love is...». На упаковке нарисованы мальчик с девочкой и дается определение любви. Владельцу «Меньшевика» идея понравилась, и он стал выпускать жвачку со сходным названием «Life is…» и похожей оберткой.

Сотрудники рассказывают об Аверьянове как человеке вспыльчивом, и заносчивом. Говорят, он принимал психотропные препараты, и в эти периоды становился совсем неуправляемым.

В 2005 году обозленные сослуживцы и партнеры создали даже сайт против Аверьянова. (web.archive.org/web/20050129152418/averyanovu-net.narod.ru/). Там они высказывали все, что думают о «Меньшевике» и его руководителе. Еще в среду днем сайт работал, но вечером уже был заблокирован.

ЧЕМ ВЛАДЕЕТ

На имя Аверьянова зарегистрировано несколько компаний. Помимо «Меньшевика» это «БДЛ Кэпитал» и «БДЛ Менеджмент». Они занимаются производством «какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий». Среди зарегистрированных товарных марок «Меньшевика» - жевательные конфеты «Фрутиска», «Жуйка», карамель на палочке «Лизун Сосун». Последняя открытая финансовая отчетность у «Меньшевика» - только за 2006 год. По данным «Картотеки.ру», выручка тогда составила 13,8 млн. руб., а убыток — 14,3 млн руб. В суд на кондитерскую фабрику кредиторы стали подавать с 2010 года.

ПОЧЕМУ РАЗОРИЛСЯ

О том, что предприятие Аверьянова убыточно, его сотрудники сообщали еще в 2011 году. Платил он им раз в неделю 1,5-5 тыс. руб. по пятницам - «на поддержку штанов», как говорил сам руководитель.

То, что рано или поздно отчаявшиеся вернуть свои деньги кредиторы подадут в суд с требованием признать «Меньшевик» банкротом, было понятно. Сейчас ситуацию усугубил кризис, во время которого снизились продажи у многих компаний. Большую роль в разорении сыграла и закредитованность «Меньшевика».

Софья РУЧКО

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