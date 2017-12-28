2017-12-28T12:36:48+03:00
Происшествия

В Москве спустя почти сутки после побега задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»

Бывшего владельца предприятия задержали на улице Правды
Юлия ДИВЕЕВА
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27 декабря, полицейское оцепление у фабрики "Меньшевик" на улице Иловайская в Москве.27 декабря, полицейское оцепление у фабрики "Меньшевик" на улице Иловайская в Москве.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов задержан московской полицией. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД по столице.

В ведомстве отметили, что полиция установила местонахождение мужчины. Он прятался на территории организации по улице Правды в Москве. После ареста преступника доставили в Следственный комитет РФ для допроса, говорится на сайте столичного главка МВД.

Сотрудники сил правопорядка были готовы к самому жёсткому сценарию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники сил правопорядка были готовы к самому жёсткому сценарию.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Напомним, утром 27 декабря Аверьянов зашел в здание ранее принадлежавшей ему фабрики "Меньшевик", когда там проводили опись судебные приставы. Мужчина открыл стрельбу. В ходе конфликта он застрелил охранника предприятия, который скончался от полученных травм.

Бывший владелец предприятия 49-летний Илья Аверьянов.

Бывший владелец предприятия 49-летний Илья Аверьянов.

Сразу же пошли сообщения о том, что стрелок забаррикадировался в здании фабрики и оказывает сопротивление полиции. Были даже слухи о заложниках, которые, к счастью не подтвердились.

Убитый Аверьяновым охранник - 31-летний Алексей Осипов.

Убитый Аверьяновым охранник - 31-летний Алексей Осипов.

Полиция оцепила здание и пыталась связаться с подозреваемым по телефону. Около полудня было решено войти на территорию и начать операцию "по зачистке" здания. Однако, как выяснилось позже, Аверьянову удалось ускользнуть от правоохранителей еще в 9.50 утра: до того, как первые полицейские подъехали к месту стрельбы. В Москве был объявлен план "Сирена". Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Спецназ не нашел экс-директора на территории фабрики "Меньшевик".МВД: Подозреваемый в стрельбе на фабрике "Меньшевик" не найден. Зона поисков расширена на город.Александр РОГОЗА

Известно, что Аверьянов ранее обращался в правоохранительные органы с жалобой на рейдерский захват предприятия. Однако доказательств того, что против него совершаются мошеннические действия, нет. Прокурор Москвы взял под личный контроль обращения бизнесмена в правоохранительные органы.

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Утром 27 декабря на кондитерской фабрике "Меньшевик" на улице Иловайской (находится она на юго-востоке столицы) собрались судебные приставы, сотрудники ЧОПа, и представители двух противных сторон: уже бывший владелец предприятия 49-летний Илья Аверьянов и бизнесмены, претендующие на фабрику. Вопрос сейчас решается в суде, первое заседание назначено на 18 января. А приставы приехали описать имущество, чтобы бывший собственник не смог продать его (подробности)

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Стрельба на фабрике «Меньшевик»: съёмка с дрона.Ситуацию на фабрике «Меньшевик», где этим утром была открыта стрельба, взял под контроль прокурор Москвы. Стрелок всё ещё скрывается в здании завода. Корреспондент «КП» снял место ЧП с воздуха.

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