2019-05-22T15:41:23+03:00
Происшествия

Полиция проверит водителя BMW, намеренно сбившего бездомного пса в Подмосковье

МВД начало проверку после публикации "КП" [видео]
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
25-летний Григорий, находившийся за рулем, объяснил произошедшее тем, что не заметил собаку на дороге.25-летний Григорий, находившийся за рулем, объяснил произошедшее тем, что не заметил собаку на дороге.
Изменить размер текста:

Ранее "Комсомольская правда" опубликовала видео на котором водитель свеженькой иномарки наезжает на лежащую на дороге собаку. Несчастное животное пытается отползти в сторону на передних лапах. А автомобиль, как ни в чём не бывало, уезжает дальше.

Переехал собаку во дворе.

Спустя несколько часов, не получив помощи, пёс скончался от полученных травм. О том, что на самом деле случилось с собакой, удалось узнать только после просмотра камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как чёрная BMW, принадлежащая 31-летнему Артуру Асатряну, на медленной скорости проезжает передними и задними колесами по собаке. Артур известен как участник шоу "Хулиганы" на канале Пятница. Однако в разговоре с журналистами kp.ru, Артур отрицал, что в этот день был за рулём своей машины. Артур пояснил, что его автомобилем вот уже полгода пользуется его друг Григорий.

25-летний Григорий не стал отрицать своего поступка, но объяснил произошедшее тем, что не заметил собаку на дороге.

— Вы понимаете, был день, светло, скорость была небольшая, я её просто не заметил. Когда наехал передними колёсами, я даже не понял, что это собака. Когда наехал задними - услышал собачий визг, —- прокомментировал ситуацию Григорий в разговоре с kp.ru.

Узнав о случившемся, Светлана, которая заботилась об этой собаке, обратилась в полицию. Женщина надеется что истинного виновника накажут по всей строгости закона. Благодаря нашей публикации, к выяснению обстоятельств подключилось МВД по Московской области.

- 4 мая в Немчиновский отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что в ее дворе водитель БМВ раздавил бездомную собаку. На данный момент личность водителя установленна. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в отношении водителя в соответствии с законодательством РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Специально задавил собаку.В Подмосковье водитель BMW специально задавил бездомную собаку, гревшуюся на солнышке. И, по всей видимости, ему это сойдёт с рук...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Камеры видеонаблюдения в Подмосковье сняли, как водитель BMW намеренно давит бездомную собаку

Ужасный инцидент произошел в подмосковной Немчиновке на майских праздниках. Там водитель новенького BMW переехал бездомную собаку, которая лежала на дороге (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Судмедэксперт, ошибочно нашедший алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, получил 10 месяцев исправительных работ
Отец погибшего в ДТП ребенка уверяет, что дело не в халатности, а сговоре и планирует обжаловать слишком мягкое, по его мнению, решение суда [видео]
И тебя вылечат: в лже-клиниках пенсионерам от всех болезней назначали пиявки за бешеные деньги
Сотрудники МВД раскрыли масштабную криминальную схему — сразу в нескольких крупных городах России работала и процветала сеть медцентров, не имеющих к медицине никакого отношения [видео]
Тайна черной «Волги»: Как автомобиль с петербургскими номерами стал главной уликой в убийстве милиционера в Белоруссии
Перед смертью лейтенант написал СМС коллегам с ориентировкой на своих убийц. Но друзья молодого силовика уверены, что сообщение отправили палачи, чтобы запутать следы
«На карту прилетело 25 миллионов. Он подумал, что это знак свыше»: 30-летний мужчина обманул банк и попал за решетку
Сейчас Анатолий Игнатьев, осужденный на 5 лет, оспаривает приговор и обратился за помощью к Сергею Семенову, который после истории с Дианой Шурыгиной стал правозащитником в Самаре
Новости 24
Россияне назвали самых желанных соседей
Представителем Зеленского в правительстве стал Андрей Герус
Путин: государство должно помогать профсоюзам
Новые плацкартные вагоны оснастят холодильниками и душевыми
Ученые разработали биоклей, которым можно заклеивать раны
Новым замглавы СБУ стал один из основателей студии "Квартал 95"
В Австрии сформирован состав переходного правительства
Общественная палата Петербурга предложила Александру Беглову принять участие в выборах губернатора Северной столицы
Парубий считает указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Посольство РФ: после аварии с автобусом в Италии четверо россиян находятся в тяжелом состоянии
Три китайские авиакомпании потребовали от Boeing компенсации за простой 737 MAX
Рада отказалась рассматривать законопроект об изменениях в закон о выборах
Власти Абхазии и оппозиция договорились о переносе даты президентских выборов
Ученые назвали ночной симптом — предвестник рака
МВФ продолжит свою работу в Киеве
70% украинцев ждут роспуска Рады
Видео с места аварии с автобусом с российскими туристами в Италии появилось в сети
Кремль: вопрос о месте постройки храма в Екатеринбурге недостаточно проработали
«Неудобно»: Опубликовано видео, как Зеленский впервые сел в президентское кресло
В ДНР задержали восьмерых украинских военных