Полиция проверит водителя BMW, намеренно сбившего бездомного пса в Подмосковье

Ранее "Комсомольская правда" опубликовала видео на котором водитель свеженькой иномарки наезжает на лежащую на дороге собаку. Несчастное животное пытается отползти в сторону на передних лапах. А автомобиль, как ни в чём не бывало, уезжает дальше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709863" frameborder="0"></iframe> Переехал собаку во дворе.

Спустя несколько часов, не получив помощи, пёс скончался от полученных травм. О том, что на самом деле случилось с собакой, удалось узнать только после просмотра камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как чёрная BMW, принадлежащая 31-летнему Артуру Асатряну, на медленной скорости проезжает передними и задними колесами по собаке. Артур известен как участник шоу "Хулиганы" на канале Пятница. Однако в разговоре с журналистами kp.ru, Артур отрицал, что в этот день был за рулём своей машины. Артур пояснил, что его автомобилем вот уже полгода пользуется его друг Григорий.

25-летний Григорий не стал отрицать своего поступка, но объяснил произошедшее тем, что не заметил собаку на дороге.

— Вы понимаете, был день, светло, скорость была небольшая, я её просто не заметил. Когда наехал передними колёсами, я даже не понял, что это собака. Когда наехал задними - услышал собачий визг, —- прокомментировал ситуацию Григорий в разговоре с kp.ru.

Узнав о случившемся, Светлана, которая заботилась об этой собаке, обратилась в полицию. Женщина надеется что истинного виновника накажут по всей строгости закона. Благодаря нашей публикации, к выяснению обстоятельств подключилось МВД по Московской области.

- 4 мая в Немчиновский отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что в ее дворе водитель БМВ раздавил бездомную собаку. На данный момент личность водителя установленна. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в отношении водителя в соответствии с законодательством РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710215" frameborder="0"></iframe> Специально задавил собаку.В Подмосковье водитель BMW специально задавил бездомную собаку, гревшуюся на солнышке. И, по всей видимости, ему это сойдёт с рук...

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