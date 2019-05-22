«Никакой пластики — два года в брекетах»: Тина Канделаки рассказала, как изменила свою внешность

Тина Канделаки, которая в свои 43 выглядит максимум старшей сестрой своей 19-летней дочки Мелании, решила поделиться с женщинами секретами безупречного внешнего вида. На днях телеведущая презентует свою новую книгу - «PRO лицо». Канделаки не раз повторяла, что цветущий внешний вид — это прежде всего ежедневная работа над собой, хотя она и не «марвеловский герой»: иногда пропускает тренировки, может позволить себе бокал вина за ужином: «И кожа тут же отвечает взаимностью – становится тусклой, теряет упругость. Я на такие жертвы идти не готова. Подъем – в семь, отбой – в десять». Теперь настало время собрать воедино все рецепты и поделиться им с женщинами.

2017 год, вручение приза футбольному "Джентльмену года".Фото: Евгения ГУСЕВА

Канделаки не понаслышке знает, как изменить свою внешность. Ведь она, как сама признается - «среднестатистическая кавказская женщина», никогда не была классической красавицей. Например, до 25 лет Тина ни разу не надевала короткую юбку, потому что ее параметры не соответствовали стандартам. Взялась за себя, похудела. А в 30 полностью изменила свой имидж, сумев превратить недостатки в достоинства. И теперь благодаря йоге, правильному питанию, распорядку дня и естественному макияжу телеведущая выглядит даже моложе, чем 20 лет назад.

О секретах красоты, воспитании детей и работе руководителя в мужском коллективе Канделаки без купюр рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» ведущим Михаилу Антонову и Марии Бачениной.

Тина Канделаки: Российская система образования абсолютно не отвечает запросам сегодняшнего времени 00:00 00:00

ГЛАВНОЕ - ИСПРАВИТЬ ПРИКУС

- Тина, когда вы книгу успели написать? Вы ее надиктовывали?

- Это было очень смешно. Технически процесс выглядит так: ты надиктовываешь, работаешь с редактором, получается текст. Так вот я этот текст раз восемь переписывала! А потом я озвучивала аудиоверсию книги. Озвучиваю и понимаю, что еще можно внести правку. Надо мной уже все смеются, говорят, что уже тут надо остановиться. Но все, она уже озвучена, сделана.

Тина Канделаки в 2003 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- О чем книга?

- У меня было очень много запросов: что я делаю, как я за собой ухаживаю. Стандартные традиционные вопросы эпохи Инстаграма. У меня не первый год есть бизнес в сфере красоты: свой большой салон, косметика выходит уже третий год. Думаю: ладно, раз уж все спрашивают, расскажу, чтобы они не переживали. И знали, что есть очень простые и сложные вещи, которые можно делать и очень долгое время быть молодой, свежей и красивой.

- Уход за собой после 30 может обходиться недорого?

- Есть множество методик – от домашнего ухода до инъекций. Мой личный опыт, - а я много разговаривала с врачами - показал и доказал, что прикус является основой основ любой внешности. В Корее это одна из самых модных процедур. Они делают хирургическую операцию по исправлению прикуса, потому что никто не хочет три года ходить в брекетах. С возрастом мы нервничаем, сжимаем челюсть. И стираем зубы. Эта стертость, какие-то микромиллиметры, мы этого визуально не видим. Но от этого меняется лицо.

Самая модная процедура на Западе – исправление прикуса. У тебя меняется лицо. Года три с половиной назад я пошла на эту процедуру. Никто особо не заметил, но я два года была в брекетах. Меня фотографии до и после – это как после пластической хирургии. Все эти фотографии, которые есть в интернете, когда люди пишут «вот Тина Канделаки до и после», это потому что я послушала врача Омара Газаева и полностью два года проходила в брекетах, изменив прикус.

Вручение премии ТЭФИ, 2009 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Как понять, что тебе надо исправлять прикус?

- Я редкий человек, который, приходя в кресло стоматолога, засыпает. Они при помощи копирки все делают.

«Я СУРОВЫЙ НАЧАЛЬНИК, НО НЕ САМОДУР»

- Вам по-прежнему приходится доказывать, что вы занимаете не зря должность генерального продюсера?

- Уже нет. Должность генерального продюсера, как и само телевидение, перестали быть сакральными. И уже вот это клише, когда мы считаем, что этот человек не может быть генеральным продюсером, президентом, мэром, вообще эти вещи настолько сместились, что дальше просто вопрос результата. Телеканал «Матч ТВ» за очень короткий срок встал в одну линейку с каналами, которым десятки лет. И уже никто в этой стране не спорит о том, что «Матч ТВ» - главный спортивный канал, со своими плюсами, минусами, успехами и поражениями, как это бывает у любого канала. Но де-факто это главный спортивный канал, который все смотрят.

Тина Канделаки у стенда Радио "Комсомольская правда".Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Говорят, вы очень строгий начальник. Увольнение с канала может последовать просто за то, что человек не профессионал и не выполняет те обязанности, которые должен был выполнять.

- У нас часто путают строго начальника и самодура. Я точно не самодур, но строгая.

«СВОИХ ДЕТЕЙ НЕ ПРОДВИГАЮ»

- 90 процентов школьников и студентов не понимают, кем хотят стать в будущем. У вас 19-летняя дочь и 18-летний сын.

- Мы вчера с Меланией ехали в машине, у нас был достаточно интересный для меня разговор. Она говорила о том, как ее поколение воспринимает действительность, власть, с чем ее поколение согласно, не согласно, чем они очень сильно отличаются от нас. Потому что они – дети, попавшие на технологическую революцию.

Проблема этого поколения заключается в том, что российская система образования, это мое субъективное мнение, абсолютно не отвечает запросу сегодняшнего времени. ЕГЭ потерял свою актуальность. Я в рамках Российского союза школьников выступала перед детьми. Задала вопрос: кто любит ЕГЭ? Ни одна рука на поднимается. Кто против ЕГЭ? Лес рук. Сегодня понимание того, что есть социальные лифты, вот я в Якутске сдам ЕГЭ и приеду в Москву, - это ценность потеряло. Знания можно получать дистанционно. Но получив эти знания, никто не понимает, куда и как трудоустраиваться.

Это сытое поколение выросло, не увидев ни революцию, ни войну. Они всегда при желании могли есть бананы и выехать на отдых куда-то в Турцию, если их родители работают. Я считаю, что с этим поколением в течение ближайших пяти-шести лет будет очень сложно. Если экономический рост позволит их потребительские запросы удовлетворять, то они будут продолжать жить так же и дальше.

Телеведущая Тина Канделаки в 2006 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Должны ли родители помогать своим детям?

- У меня сын музыкант, записал четыре альбома. Вы про это знаете? Нет. Он пишет альтернативную музыку. Писал ее под другим именем. Чем помогала? Продюсировала альбом. Он зарабатывал деньги, старался, делал разные работы. Сейчас выйдет моя аудиокнига, его наняли в качестве звукорежиссера. Музыкальное сопровождение книги делает Леонтий. Ни в каких шоу, ни в каких передачах, даже в Инстаграме его нет.

- Что вы этим хотите сказать?

tina_kandelaki Так меня видят любимые глаза @melaniakondrahina

- Должны ли родители помогать детям? Мое мнение – только вниманием. Должны ли родители воспитывать из своих детей лучших копий себя, чтобы все мои комплексы реализовались на моих детях? Здесь очень короткая история. Мой любимый друг Евгений Леннорович Гинер, был мне хорошим другом и товарищем многие годы, когда еще Леонтий был маленьким. Сейчас ему уже 18 лет. И я обожаю футболистов. Я обожала футбол, я всю жизнь мечтала, что мой сын – это следующий Каха Каладзе, вырастет, красавец, порвет всех.

И вот Леонтику было шесть-семь лет, я звоню Евгению Ленноровичу: «Женечка, просто Месси дома, только осталось упаковать и разорвать стадионы!». Леонтия расфрантили, нарядили, купили одежду, привели. И это первый и последний случай, когда я кого-то побеспокоила. Его Евгений Леннорович встретил, забрал. Я увидела множество косых взглядов. Леонтий сходил туда один раз, на одну тренировку. Со второй вышел и сказал: футбол закончился.

- Вы спокойно это восприняли?

-Да. Я себе сказала: мои дети не должны жить той жизнью, о которой мечтала я.

- А если он приходит и говорит: уроки закончились?

tina_kandelaki Удивительно, сколько вопросов я стала получать после публикации некоторых недавних фотографий- про занятия спортом, диету, мотивацию и пр.Если хоть один человек благодаря мне и этим фотографиям задумается о своем здоровье и физической форме- все не зря.

- Мои дети очень благодарно относятся к тому, как я живу. Видя, что я системная, трудолюбивая и дисциплинированная, - дети стараются не отставать в этом смысле от меня. Я вижу, это тяжело, все живые люди. Особенно сейчас, Леонтий готовится 24 на 7. Но я всегда старалась окружать его интересными педагогами. А он всегда старался соответствовать тем возможностям, которые есть. В этом смысле и сын, и дочь меня очень радуют.

ЦИТАТЫ ИЗ КНИГИ «PRO Лицо»:

«Мало кому из нас повезло родиться красавицей — в привычном, классическом понимании этого слова. И я не выросла высокой длинноногой блондинкой с третьим размером груди. Моя внешность — не дар свыше, а плод моих собственных планомерных и целенаправленных усилий, ия этим очень горжусь».

«Замечательно, если у женщины есть муж, который ее полностью обеспечивает. Но, к сожалению, никто не даст гарантий, что так будет продолжаться вечно. Женщина сегодня должна сама за себя отвечать — и за финансовое благополучие, и за внешний вид».

«Итак, в наше время любая женщина способна стать феей — но не для некой посторонней Золушки, а для самой себя. Сидеть сложа руки и ждать, пока жизнь наладится и ученые изобретут эликсир вечной молодости — это не про настоящий день и не про современную успешную женщину. Помните, что природные данные определяют многое, но не все».

tina_kandelaki Расскажу, почему упражнения с собственным весом очень практичны: - не нужны никакие тренажеры: все, что нужно, всегда под рукой...

РЕЦЕПТ ОТ ТИНЫ

Худеем как Канделаки: минимум 1 кг за три дня

Понедельник: пять яблок на весь день. В перерывах чай зеленый с имбирем (фирменный чай Тины), немного корицы и меда.

Вторник: яблоки заменяет гречневая каша. Пять приемов гречневой каши. Плюс фирменный чай.

Среда: вместо гречневой каши - рис, пропаренный и заваренный с вечера. Плюс чай. И ни в какой форме не принимать соль в пищу.

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