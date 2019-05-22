Тина Канделаки: Порошенко не алкоголик! А Зеленский заработал все сам

- На Украине новый президент – 41-летний Владимир Александрович Зеленский. Вы знакомы с ним?

- Я в сети написала про Порошенко. Для меня было удивительным, что, оказывается, все долгое время находились под влиянием медиа-клише, что Порошенко – алкоголик. И тут я разговаривала с товарищем, который знает лично Порошенко и который не является другом Порошенко. Он говорит: «А ты знаешь, что у него диабет? Он никогда не был алкоголиком. Он глубоко больной человек, который очень многие политические решения принимал еще и под влиянием того, что ему просто элементарно плохо делалось.»

ГОСТЬ В СТУДИИ Тина Канделаки на Радио Комсомольская Правда .Ведущие: Михаил Антонов и Мария Баченина.

- Человек с диабетом возглавлял кондитерский завод.

- Человек с диабетом занимался производством конфет. Но я про другое. Я этому товарищу склонна верить. Я Порошенко лично не знаю. Но мы все, глядя на Порошенко, думали, что он каждое утро на каждой встрече с перепоя. А оказывается, что все на самом деле по-другому.

- А что про Зеленского?

- То же самое про Володю. Мы говорим: какой смешной парень. Сейчас все смешные парни могут стать президентами. Смешной парень создал большой бизнес. В свое время он за очень внушительную сумму продал этот бизнес Фирташу (украинский олигарх, - ред.). Был период, когда у Фирташа были очень серьезные проблемы, Володя с дисконтом выкупил у него свою компанию. Сделка туда-обратно – зарабатываешь от души. Насколько я знаю, под 50-60 миллионов долларов его личное состояние. Причем заработанное реально на производстве, на том, что у него крупнейшая компания. Он не какой-то мальчик-клоун, ведущий праздники при больших дядях.

Тина Канделаки в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

- А как президент он?

- Грузия это все уже проходила. В таких регионах, как Украина или Грузия, традиционно в последнее время проходят американские эксперименты. Например, они построили новую грузинскую армию. Обратите внимание на новое здание Министерства обороны Грузии в Тбилиси. Оно невероятно интересно даже с архитектурной точки зрения. Американцам было важно там поставить свой форпост. Они его и поставили. Так и на Украине. Здесь совокупность интересов, как и в сериале «Слуга народа» (культовый на Украине сериал, где Зеленский сыграл учителя истории Голобородько, ставшего президентом, - ред.). Рекомендую посмотреть его. Там есть все ответы на вопросы, как из простого, как людям кажется, человека получается настоящий президент. Очень быстро человек, умеющий думать, начинает учиться. Если о политтехнологиях. Я подобную кампанию, которую провела команда Зеленского на украинских выборах, ни разу в жизни не видела. Но в «Слуге народа» все, что сейчас происходит на Украине, показано.

- А где ваши политические амбиции?

- Вы хотите, чтобы я стала президентом Грузии? Все родные соберемся – КВН, «Квартал 95»…

- Ксения Собчак, например, была кандидатом в президенты...

- Я с Ксенией Анатольевной нахожусь в регулярных отношениях на протяжении последних десяти лет. Но когда она пошла на выборы, я сказала, что поддерживаю это решение как избиратель. Потому что для меня очень важно и здорово, что женщина проявила президентские амбиции. Очень хочется, чтобы появилась сильная, умная женщина, берущая на себя ответственность.

Тина Канделаки: "Вы хотите, чтобы я стала президентом Грузии?".Фото: Иван МАКЕЕВ

- По миру катится грандиозные скандалы - женщин задвигают, женщин домогаются. Был ли харрасмент в вашей жизни?

- У меня в Грузии была история. Мой товарищ, который заметил меня и сделал радиоведущей, Шалва Рамишвили, его обвиняли, когда я уже уехала из Грузии, в харрасменте. Я в мире с этим очень много сталкиваюсь. И всегда говорю: если есть конкретные факты, желательно, чтобы они были не 20-летней давности. Они должны расследоваться. И те, кто совершил это преступление, должны быть наказаны. Но то, что тема стала модной, люди стали вспоминать, где кто когда 20 лет назад на кого каким взглядом посмотрел... Мне кажется, эта тема просто стала хайповой. И уже люди начали хайпиться на ней, не очень понимая ее смысл.

Россия – не Америка. В России женщины любят мужчин, а мужчины любят женщин. Мне кажется, что российские женщины не в такой степени страдают от харрасмента, как про это рассказывают американки.