Российский союз туриндустрии: В разбившемся в Италии автобусе, скорее всего, ехали туристы-индивидуалы

В Италии на автотрассе Сиена – Флоренция утром 22 мая перевернулся туристический автобус, в котором ехали 60 человек. Скорее всего, россиян. Но, возможно, пострадавшие – это русскогоговорящие граждане Грузии, Казахстана, Армении иди других стран. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Клиентов ни одного крупного российского туроператора в попавшем в аварию автобусе не было, подтвердили в Российском союзе туриндустрии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710318" frameborder="0"></iframe> В Италии перевернулся туристический автобус.

- Автобус принадлежит итальянскому туроператору «Европа Вояж», который специализируется на организации сборных автобусных туров и экскурсий. Работает со многими туроператорами России и СНГ, - цитирует “Интерфакс” пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину. - Можно предполагать, что в нем находились русскоязычные туристы из других стран либо это была сборная группа из индивидуалов, которые купили экскурсии в уличных агентствах.

Действительно, Италия очень популярна у самостоятельных путешественников, так что и вторая версия вполне вероятна. Посольство РФ в Италии занимается выяснением деталей и помощью пострадавшим.

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Возможно, водитель не справился с управлением и съехал на большой скорости в кювет

Автобус с туристами, среди которых были и россияне, перевернулся на трассе Сиена-Флоренция. Авария произошла около 9:30 по местному времени (10:30 по мск) недалеко от города Монтериджони. Пока непонятно, что стало причиной ДТП. Возможно, водитель не справился с управлением из-за мокрого асфальта. Накануне ночью шел сильный дождь. Автобус пробил дорожное ограждение, на большой скорости съехал в кювет и перевернулся (подробности).