История уже переписана? Америка вычеркнула Россию из числа победителей во Второй мировой

На Западе все меньше иллюзий - кто победил во Второй мировой: конечно США, Англия и немного Франция. С западным бесцеремонностью это вопрос был решен давным-давно. Только нам об этом не говорили - ждали, когда мы сообразим сами. И соображали потихоньку. Например, только в нашей стране есть слой граждан, который просто обожает превозносить западное участие во Второй мировой. Могучий «второй фронт», с которым тянули до последнего, подленько выжидая: «чья возьмет?». Ленд-лиз они тоже очень любят - как «важный вклад США в Победу над Германией». Уже давно разобрались историки с этим ленд-лизом: покупали мы вооружения и ресурсы за золото, честно расплатились, и объемы поставок были мизерными, особенно в контексте тотальной войны. Да и основная масса помощи пошла только уже после того, как американцы увидели — а русские-то не сломались, наоборот — ломают хребет Гитлеру. Значит, будет кому за тушенку и грузовики заплатить... В итоге весь этот покаянный цирк закончился предсказуемо - оказывается, СССР вообще не участвовал во Второй мировой войне! Следите за руками, от частного к общему: от «без ленд-лиза СССР бы не победил» до «не участвовал вообще». Теперь уже официально, в западном сознании.

Известный российский телеведущий Артем Шейнин получил на днях письмо от своего читателя из США, русскоязычного Стива Триера, 85 лет:

«Дорогой Артём,

Мне 85 лет, и я принадлежу к поколению Второй мировой войны. Так как приближается 74-я годовщина Победы над нацистской Германией, американская компания заранее выпустила монету в честь 75-летия Победы.

Мне прислали эту монету по почте, и как Вы видите, она сама говорит за себя, фальсификация истории случилась».

На этой монете среди флагов участников антигитлеровской коалиции не оказалось ни советского флага, ни российского. Возможно, потому что победу СССР во Второй мировой Запад аннулировал своей победой в войне Холодной. Которую, как известно, начал еще в 1945 году, весной. Не распуская по домам немецкие войска, взятые в плен, мол, пригодятся в новом «походе на Восток». Еще не пал Берлин, а уже был готов план «Немыслимое» - бомбардировка промышленных центров СССР атомными бомбами (иных средств доставки еще не было) и сухопутное наступление бывших «друзей» при поддержке уже «опытных» фрицев - 10-12 дивизий бывшего вермахта хотели задействовать.

Монетки их — фальшивые (с точки зрения истории — уж точно). Гроша не стоятФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В целом, такие «союзнички» не многого стоили и стоят. Обидно, конечно, но сильно переживать их предательство нечего. Наоборот, хорошо - «расчехлились» полностью. Больше нет сидящего глубоко внутри теплого чувства - «вместе победили фашистов». Одни у нас союзники в этом мире - наша армия и флот. Еще в 19 веке это выяснили, пора бы привыкнуть и крепко запомнить.

И да, это мы победили во Второй мировой, это наши деды перемололи 70% фашистской армии и взяли Берлин. А «союзники» - помогали. С опозданием, хитростью, коммерческим интересом, ну — Бог им судья.

Монетки их — фальшивые (с точки зрения истории — уж точно). Гроша не стоят.

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