2019-05-22T16:37:49+03:00
Происшествия

Причиной ДТП с туристическим автобусом в Италии могла стать скользкая дорога

В аварии погибла 40-летняя женщина-гид, 31 пассажир получил травмы. В числе возможных причин ДТП с туристическим автобусом в Италии также называют невнимательность водителя
Мария БЕРК
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Двухэтажный автобус перевернулся сегодня утром недалеко от города МонтериджониДвухэтажный автобус перевернулся сегодня утром недалеко от города МонтериджониФото: REUTERS
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Одной из причин аварии с туристическим автобусом в Италии мог стать мокрый и скользкий асфальт. Накануне ночью в районе Сиены прошел сильный дождь.

- Кроме того, мы не исключаем, что водитель отвлекся во время езды. Именно это и могло привести к аварии. Автобус протаранил ограждение и слетел в кювет. Трава и небольшие кусты смягчили удар, а ведь все могло быть намного хуже. Сейчас мы опрашиваем пассажиров, которые не пострадали. Они будут проходить по этому делу в качестве свидетелей, - рассказал глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио.

Водитель автобуса уже прошел тест на алкоголь. Результат оказался отрицательным.

В Италии перевернулся туристический автобус.

Двухэтажный автобус перевернулся сегодня утром недалеко от города Монтериджони. В нем находились около 60 туристов из Восточной Европы. По предварительным данным, среди них есть россияне. Известно, что автобус выехал из города Монтекатини и направлялся в Сиену. Неожиданно водитель потерял управление и машина рухнула в кювет. На трассе в этот момент не было автомобилей. Первыми вызвали службы спасения трое лесорубов, которые работали неподалеку.

Прибывшие на место пожарные и спасатели помогли туристам выбраться из автобуса — двери были повреждены и заблокированы. Как пишут итальянские СМИ, пострадал 31 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, но угрозы их жизням нет. 18 пассажиров с различными травмами доставлены в больницы Сиены. На месте аварии было найдено тело 40-летней женщины. По предварительным данным, это гид, которая сопровождала туристов.

Как сообщили «КП» в посольстве России в Риме, на место аварии выехали российские дипломаты, которые будут разбираться в деталях произошедшего.

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Автобус с туристами, среди которых были и россияне, перевернулся на трассе Сиена-Флоренция. Авария произошла около 9:30 по местному времени (10:30 по мск) недалеко от города Монтериджони. Пока непонятно, что стало причиной ДТП. Возможно, водитель не справился с управлением из-за мокрого асфальта. Накануне ночью шел сильный дождь. Автобус пробил дорожное ограждение, на большой скорости съехал в кювет и перевернулся (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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