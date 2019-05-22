2019-05-22T19:03:44+03:00
Общество

Молоко перестали подделывать, а в сметану продолжают добавлять пальмовое масло

Роскачество проверило производителей молочной продукции на честность
Михаил ЗУБОВ
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Роскачество провело рейд по магазинам и выяснило, что производители, в целом, подчинились новым правиламРоскачество провело рейд по магазинам и выяснило, что производители, в целом, подчинились новым правиламФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В начале этого года вступили в силу правила о новых этикетках на молочных продуктах. Если в товаре содержатся растительные жиры, то его нельзя называть молоком или сметаной, а на упаковке следует указывать достаточно длинное наименование, например «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», или «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии сметаны».

Роскачество провело рейд по магазинам и выяснило, что производители, в целом, подчинились новым правилам. По результатам исследования, не соответсвует требованиям менее 1% продукции.

Товары, содержащие пальмовое масло, не являются некачественными, их никто не запрещал, но производителя обязали сообщать о таких добавках покупателю.

Как рассказала «КП» заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, проверка проводилась более двух месяцев, продукты изучали в лабораториях, а данные о нарушителях передавали контрольно-надзорным органам.

Эксперты Роскачества проверили содержимое «молочных» полок в 45 московских магазинах из 16 торговых сетей, изучили 535 продуктов, среди которых были сметаны, йогурты, масло, молоко, кефиры, творог, сыры и творожные сырки. Нарушения найдены в категории плавленых сыров, глазированных сырков, сливочного масла и сметаны, в которую добавлено пальмовое масло, но на этикетке этого производитель не указал.

Вместе с тем замечено, что молокосдержадержащие продукты стали просто исчезать с рынка. Их названия отпугивают покупателя, поэтому производители уходят из сегмента молочной продукции и переквалифицируются на выпуск различных десертов и суфле. Если идти такими темпами, то вскоре у нас останется только натуральное молоко. И, следовательно, — только дорогое молоко.

«Производители, и особенно торговые сети, испугались таких больших и сложных названий, которые могут не понравиться потребителю», - отметила руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

Отдельной проблемой для торговых сетей стало указание наименования молокосодержащего продукта в ценнике. Оно там просто не умещается.

- Я бы не стал говорить о том, что качество молочной продукции в результате нововведения с этикетками резко выросло, - сказал «КП» директор центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко. - Что касается наименования продуктов, содержащих растительные жиры, то достаточно просто на этикетке писать короткое слово — аналог. И аналоги должны просто находиться на полке, отдельной от молочных продуктов.

Кстати, нововведение о разных полках для молочной и молокосодержащей продукции вступит в силу с 1 июля 2019 года.

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Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по поручению Правительства РФ проводит масштабную проверку молочного рынка. Мы уже писали о проверке масла и пломбира. Сейчас завершается проверка молока жирностью 3,2% (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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