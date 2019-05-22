Елена Летучая покорила Каннский фестиваль роскошным декольте

Елена Летучая присоединилась к десанту российских звезд на 72-м Каннском кинофестивале. Телеведущая уже не первый год является лицом известного ювелирного бренда, по приглашению которого она прилетела на Лазурный берег. В Канны 40-летняя блондинка приехала вместе с мужем, бизнесменом Юрием Анашенковым. Супруги отправились на премьеру фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», главные роли в котором исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Летучая появилась на красной дорожке в длинном бархатном платье с открытыми плечами. Эффектное декольте подчеркнуло пышный бюст телеведущей и роскошное бриллиантовое колье, которое ей предоставил ювелирный бренд. Муж Елены, в соответствии с каннским дресс-кодом, нарядился в черный смокинг.

elenapegas В рамках 72-го Каннского кинофестиваля, один из моих любимых режиссеров Квентин Тарантино представил долгожданную картину Однажды в Голливуде.

- Один из моих любимых режиссеров Квентин Тарантино представил долгожданную картину «Однажды в Голливуде». Без ложной скромности — два года я ждала выхода картины. И быть частью премьеры в Каннах рядом с любимыми актерами мировой величины — неописуемые ощущения, — призналась в Инстаграме бывшая ведущая «Ревизорро».

Как истинный телерепортер Летучая сняла самые любопытные моменты каннской премьеры и показала своим поклонниками в Инстаграме закулисье кинофестиваля. Например, как они с мужем стоят в очереди к красной дорожке. Телеведущая продемонстрировала, как одетые в вечерние наряды и драгоценности гости терпеливо ждут, когда им разрешат пройти к вожделенной лестнице Дворца фестивалей, по которой поднимаются все голливудские звезды.

elenapegas Очень людно было на дорожке но ждали все #квентинтарантино #леонардодикаприо #брэдпитт #маргоробби

Летучая также сняла, как они с супругом едут в лимузине к Дворцу фестивалей, и продемонстрировала перед камерой билет на премьеру.

- Какие уж тут шутки… Едем на самую долгожданную красную дорожку Каннского кинофестиваля, - сообщила Летучая в подписи к своему посту.

Кроме Елены Летучей на красных дорожках Канн уже засветились и другие российские звезды — фигуристка Татьяна Навка, телеведущая Виктория Боня, режиссер Федор Бондарчук со своей подругой Паулиной Андреевой, супермодель Наталья Водянова, певец Алексей Воробьев. А вот постоянная участница всех Каннских фестивалей последних лет Лена Ленина в этот раз осталась дома. Писательница не поехала во Францию из-за того, что ее парикмахера задержали на границе и не выпустили зарубеж. Создатель знаменитых куафюр Лениной задолжал за коммунальные услуги. В итоге Лена осталась без личного стилиста и решила не ехать на кинофорум.

- Что ж я там, простоволосой что ли буду ходить? – пожаловалась Ленина в Инстаграме.