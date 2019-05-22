2019-05-22T19:03:04+03:00
Экономика

В октябре в Сочи пройдет саммит «Россия-Африка»

В мероприятии примут участие около 70 лидеров африканского континента
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Фото: фонд РосконгрессФото: фонд Росконгресс
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В Москве состоялось межведомственное совещание под председательством советника президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2019 году саммита «РоссияАфрика» и других мероприятий в формате «Россия – Африка» Антона Кобякова.

Во встрече приняли участие представители Администрации Президента РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной службы охраны РФ, Администрации Краснодарского края, Роспотребнадзора, Российского экспортного центра и Фонда Росконгресс.

На совещании обсуждались вопросы подготовки площадок проведения саммита «Россия – Африка» и сопутствующего ему экономического форума, которые пройдут в октябре этого года в Сочи. Речь также шла о финансово-экономических аспектах проведения мероприятий, подготовке города и его инфраструктуры к саммиту, работе с участниками, вопросах безопасностив местах проживания и передвижения участников и гостей мероприятий саммита. Особое внимание было уделено необходимости осуществления ремонтных и восстановительных работ Главного медиацентра и прилегающих к нему территорий.

«На повестке – решение амбициозной задачи. В саммите примут участие порядка 70 лидеров cАфриканского континента. Уверен, что предстоящий саммит станет эффективным и востребованным форматом многостороннего сотрудничества экономик России и Африки по целому спектру вопросов социально-экономической повестки.Мероприятия экономического форума, в свою очередь, помогут реализации интересов и продвижению инициатив Российской Федерации на Африканском континенте», – подчеркнул Антон Кобяков.

В ходе совещания обсудили, что стартовала пригласительная кампания на экономический форум «Россия – Африка». К участию в форуме приглашены более 7 тысяч руководителей крупных международных промышленных, строительных, консалтинговых, телекоммуникационных и ИТ-компаний, представители финансовых и инвестиционных корпораций. Как заметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, многие компании – постоянные участники крупнейших мероприятий Фонда Росконгресс и традиционно занимают верхние строчки отраслевых рейтингов.

«Среди предстоящих мероприятий, которые проводит Фонд в 2019 году, российско-африканская повестка занимает особое место. Ей будет посвящен бизнес-диалог на Петербургском международном экономическом форуме,ведется работа над циклом экспертных докладов, объединенных общей тематикой «Russia – Africa Shared Vision 2030», запланирован ряд сессий и межстрановых диалогов в рамках Российской энергетической недели. Кроме того, проделана масштабная работа совместно с РЭЦ по подготовке ежегодного собрания Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) и экономической конференции «Россия – Африка», которая пройдет в Москве 20–21 июня», – отметил Александр Стуглев.

В своем выступлении управляющий директор по международному развитию Российского экспортного центра Анна Беляева заявила о том, что ежегодное собрание Афрэксимбанка – это не просто рядовое корпоративное мероприятие. «Ежегодное собрание Афрэксимбанка и проводимая на его полях экономическая конференция «Россия – Африка» – это начало большого пути. Меньше чем через месяц мы ожидаем в Москве более 1000 делегатов из Африки, включая более 10 министров финансов и промышленности ряда стран, комиссаров Африканского Союза, а также крупнейших бизнесменов континента, представляющих различные отрасли: от энергетики и сельского хозяйства до финансового сектора и привлечения инвестиций. Это уникальная возможность по-настоящему узнать бизнес-потенциал Африки и заложить основу для развития отношений», – прокомментировала Беляева, особо отметив, что деловая программа мероприятий Афрэксимбанка составлена так, чтобы представители российской стороны могли получить объективную и всестороннюю картину состояния дел на континенте.

По итогам совещания были даны поручения по направлениям и обозначены сроки их выполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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