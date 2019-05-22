Дочь сценариста "Я шагаю по Москве" живет в приюте после смерти матери от рака

Актриса Дарья Шпаликова прозябает в нищете и страдает от одиночества. Дочь сценариста культового фильма "Я шагаю по Москве" Геннадия Шпаликова и знаменитой актрисы Инны Гулой много лет живет в приюте.

Дарья Шпаликова неожиданно для всех исчезла несколько лет назад. Когда-то она подавала большие надежды, ей прочили большое будущее в кино. Снялась в картинах "Крейцерова соната", "Переправа", "Спаси и сохрани" и многих других.

Сейчас женщина живет в богадельне, а в своих московских квартирах даже не появляется, так как не может справляться с бытом и чувствует себя всеми покинутой. "Я где-то пять-семь лет искала человека, который согласился бы жить со мной, помогать мне, но никто не хотел. Я не могу жить одна, поэтому ушла. Мне там хорошо, но меня почти никто не навещает", - призналась Дарья в эфире программы "Пусть говорят".

Артистка рассказала присутствующим на съемках "Пусть говорят", что тяжело пережила смерть родителей. Когда ей было всего 11 лет, скончался отец, а через 16 лет умерла и мать. Дочь знаменитого сценариста уверена, что беды в их семье начались после самоубийства отца. "У папы были жуткие боли, цирроз печени. С помощью алкоголя он пытался заглушить боль, но на утро все начиналось снова", - призналась она.

О смерти родителя ей сказали не сразу. "Бабушки скрывали от меня, чтобы я не переживала. Я уже потом нашла свидетельство о смерти, но решила не говорить им, что знаю правду", - заявила Шпаликова.

С матерью у актрисы всегда были очень сложные отношения. Инна Гулая скончалась в 1990 году в возрасте 50 лет. Звезда советских фильмов долго страдала из-за невостребованности в профессии, начала злоупотреблять алкоголем. "Это был несчастный случай, не более. Передозировка психотропными препаратами. Мама плохо спала, рак мозга у нее был", - шокировала рассказом наследница кинематографистов.

Смерть мамы стала для Дарьи страшным ударом, после которого она так и не смогла восстановиться. Дочь сценариста "Я шагаю по Москве" даже уходила в монастырь на полтора года, но вскоре у нее начались проблемы со здоровьем. Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая на приличное наследство, оставшееся от родителей, сейчас прозябает в нищете.