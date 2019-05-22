2019-05-22T21:23:29+03:00
Звезды

Дочь сценариста "Я шагаю по Москве" живет в приюте после смерти матери от рака

Долгие годы актриса Дарья Шпаликова не появлялась на публике
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Смерть мамы стала для Дарьи страшным ударом, после которого она так и не смогла восстановитьсяСмерть мамы стала для Дарьи страшным ударом, после которого она так и не смогла восстановиться
Изменить размер текста:

Актриса Дарья Шпаликова прозябает в нищете и страдает от одиночества. Дочь сценариста культового фильма "Я шагаю по Москве" Геннадия Шпаликова и знаменитой актрисы Инны Гулой много лет живет в приюте.

Дарья Шпаликова неожиданно для всех исчезла несколько лет назад. Когда-то она подавала большие надежды, ей прочили большое будущее в кино. Снялась в картинах "Крейцерова соната", "Переправа", "Спаси и сохрани" и многих других.

Сейчас женщина живет в богадельне, а в своих московских квартирах даже не появляется, так как не может справляться с бытом и чувствует себя всеми покинутой. "Я где-то пять-семь лет искала человека, который согласился бы жить со мной, помогать мне, но никто не хотел. Я не могу жить одна, поэтому ушла. Мне там хорошо, но меня почти никто не навещает", - призналась Дарья в эфире программы "Пусть говорят".

Артистка рассказала присутствующим на съемках "Пусть говорят", что тяжело пережила смерть родителей. Когда ей было всего 11 лет, скончался отец, а через 16 лет умерла и мать. Дочь знаменитого сценариста уверена, что беды в их семье начались после самоубийства отца. "У папы были жуткие боли, цирроз печени. С помощью алкоголя он пытался заглушить боль, но на утро все начиналось снова", - призналась она.

О смерти родителя ей сказали не сразу. "Бабушки скрывали от меня, чтобы я не переживала. Я уже потом нашла свидетельство о смерти, но решила не говорить им, что знаю правду", - заявила Шпаликова.

С матерью у актрисы всегда были очень сложные отношения. Инна Гулая скончалась в 1990 году в возрасте 50 лет. Звезда советских фильмов долго страдала из-за невостребованности в профессии, начала злоупотреблять алкоголем. "Это был несчастный случай, не более. Передозировка психотропными препаратами. Мама плохо спала, рак мозга у нее был", - шокировала рассказом наследница кинематографистов.

Смерть мамы стала для Дарьи страшным ударом, после которого она так и не смогла восстановиться. Дочь сценариста "Я шагаю по Москве" даже уходила в монастырь на полтора года, но вскоре у нее начались проблемы со здоровьем. Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая на приличное наследство, оставшееся от родителей, сейчас прозябает в нищете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
США продолжат консультации с Турцией по вопросу покупки С-400
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $71 за баррель
«Локомотив» в восьмой раз стал обладателем Кубка России по футболу
Суд Москвы арестовал главу штаба ФБК Волкова на 20 суток
Организаторы "Евровидения" пересмотрели итоги конкурса
Команда Зеленского надеется "заставить" Верховную Раду работать
Полковника ФСБ Черкалина заподозрили в хищении 490 млн рублей
В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Разработчик микропроцессоров ARM прекращает сотрудничество с Huawei
Матвиенко оценила идею Зеленского провести референдум
Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Зеленский думает, как сдвинуть с «мертвой точки» переговоры по Донбассу
МИД Японии опросил россиян по вопросу принадлежности южных Курил
Посольство РФ: в аварии с автобусом в Италии пострадали 19 россиян
В Подмосковье фура снесла уборочную машину, рухнула на бок и загорелась
Путин назвал отношение к инвалидам показателем зрелости всего общества
Порошенко назвал дело против него "попыткой снять ответственность с России"
Мать сестер Хачатурян просит прекратить уголовное дело
МИД КНР назвал экономической травлей внесение Huawei в "черный" список США
МВФ больше не требует повышения цен на газ для населения Украины
Более 36 тысяч человек подписали петицию об отстранении Исландии от Евровидения
Зеленский готовится к переезду в новый дом
Падение метеорита над Австралией записали на видео
ВЦИОМ: Большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма, но просят возвести его в другом месте