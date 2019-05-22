2019-05-22T20:18:15+03:00
Политика

Зеленский раздал должности друзьям из «Квартала 95»

Шестой президент Украины сделал первые назначения
Игорь ЯКУНИН
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Администрацию президента возглавил 42-летний Андрей БогданАдминистрацию президента возглавил 42-летний Андрей БогданФото: REUTERS
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СТОЛ КОРОЛЯ АРТУРА

Больше всего назначений произошло в администрации президента. Ее возглавил 42-летний Андрей Богдан. Дипломы юриста и экономиста он получил в родном ему Львове, где его папа был замдекана юрфака. Успел поработать в правительстве Юлии Тимошенко - замминистра юстиции. Был уполномоченным по борьбе с коррупцией в правительстве Николая Азарова. А с 2014-го - личный адвокат олигарха Игоря Коломойского. После назначения Богдана прошел слух, что Зеленскому звонил спецпредставитель госдепа США Курт Волкер. Американец этим назначением был недоволен, Зеленский отшутился: мы приняли ваше мнение к сведению.

Кто еще?

Исполнительный продюсер «Квартала 95» Сергей Трофимов стал первым замом главы администрации.

Сценарист «Квартала 95» Юрий Костюк - тоже замглавы администрации.

Владелец продакшен-студии GoodMedia (готовившей агитролики Зеленского) Кирилл Тимошенко - еще один замглавы администрации.

Директор «Студии Квартал 95» Сергей Шефир назначен первым помощником президента.

А продюсер и режиссер Андрей Ермак получил должность «просто» помощника.

ГЛАВНЫЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) вместо одиозного Александра Турчинова возглавил уроженец молдавского Григориополя 43-летний Александр Данилюк.

Он полиглот - знает 5 языков. Кроме двух киевских вузов окончил бизнес-школу в Индиане (США), работал в Лондоне и Москве. Возглавлял центр экономических реформ при Януковиче и минфин при Порошенко.

СТРАТЕГ, УЧИВШИЙСЯ В МОСКВЕ

Ну, а новым начальником генштаба Украины назначен 51-летний уроженец Ровно Руслан Хомчак.

Он, отучившись в Московском высшем военном командном училище, на независимой Украине взлетел от комполка до командира корпуса. А за год до войны в Донбассе возглавил командование «Юг» (когда Коломойский рулил еще Днепропетровском, был там начальником гарнизона). Отличился тем, что попал в иловайский котел, откуда «вырвался с оружием в руках». После такого удачного бегства стал первым замом командующего сухопутными войсками.

Считается человеком, способным вылить ушат помоев на Порошенко при расследовании событий в Донбассе.

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Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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