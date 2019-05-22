Смогут ли депутаты задавить Зеленского майданом?

Владимир Зеленский призвал распустить Верховную Раду — выборы состоятся через 2 месяца. Но депутаты так просто сдаваться не собираются. Во-первых, они отказались принимать законопроект нового президента. «Зе» хотел усложнить попадание в Раду депутатов «паровозам» по партийным спискам. Во-вторых, майданщики пригрозили ему горящими покрышками.

- Я хочу вам напомнить еще раз. Вы не сможете отменить ни декоммунизацию, ни церковные законы, ни закон о языке, - выступил спикер Рады Андрей Парубий. - Вы почуяли запах реванша? Принюхайтесь внимательнее. Это запах пылающих шин. И вспомните украинский майдан.

М-да, президент новый, а работает все по-старому. Так есть ли шанс у Рады задавить Зеленского майданом?

- Думаю что сейчас нет. И вряд ли на это пойдут украинцы,- сказал «КП» украинский политолог Михаил Погребинский. - Есть заинтересованность у Парубия задавить Зеленского. Ведь спикер Рады теряет высокий карьерный уровень. Хотят этого и некоторые депутаты, который не найдется места в новом парламенте. Но у команды Зеленского высокий уровень поддержки. И вряд ли кто-то сможет им помешать реализовать реформы.

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