2019-05-22T22:42:40+03:00
Спорт

Россия - США 23 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2019

Хоккей, матч Россия - США. Прямая онлайн-трансляция состоится 23 мая 2019. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России сыграет против США в четвертьфинале чемпионата мира 2019.Сборная России сыграет против США в четвертьфинале чемпионата мира 2019.Фото: REUTERS
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Хоккеисты сборной России начинают плей-офф чемпионата мира поединком против команды США. На этом турнире сборная Овечкина-Кучерова-Малкина выиграла семь игр. И теперь - время восьмой встречи на чемпионате мира в Словакии. "КП" рассказывает о главных моментах матча ЧМХ-2019 по хоккею Россия - США 23 мая 2019.

Статистика личных встреч Россия - США 23 мая 2019 года

Россия и США сыграли между собой 16 матчей на чемпионатах мира по хоккею. 8 встреч в основное время выиграла команда России, 1 раз была ничья, 1 раз победили в овертайме американцы, и другие 6 матчей завершились победой команды США.

Прогнозы на матч Россия - США 23 мая 2019 года

Российская сборная - фаворит поединка четвертьфинала ЧМ-2019 против команды США.

Трансляция матча Россия - США 23 мая 2019 года

Трансляция матча Россия - США 23 мая 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 17:15 по московскому времени.

Россия - США 23 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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