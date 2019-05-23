Россия - США 23 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2019

Хоккеисты сборной России начинают плей-офф чемпионата мира поединком против команды США. На этом турнире сборная Овечкина-Кучерова-Малкина выиграла семь игр. И теперь - время восьмой встречи на чемпионате мира в Словакии. "КП" рассказывает о главных моментах матча ЧМХ-2019 по хоккею Россия - США 23 мая 2019.

Статистика личных встреч Россия - США 23 мая 2019 года

Россия и США сыграли между собой 16 матчей на чемпионатах мира по хоккею. 8 встреч в основное время выиграла команда России, 1 раз была ничья, 1 раз победили в овертайме американцы, и другие 6 матчей завершились победой команды США.

Прогнозы на матч Россия - США 23 мая 2019 года

Российская сборная - фаворит поединка четвертьфинала ЧМ-2019 против команды США.

Трансляция матча Россия - США 23 мая 2019 года

Трансляция матча Россия - США 23 мая 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 17:15 по московскому времени.